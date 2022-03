La terrible patada a Vinicius que termina con amarilla a...Vinicius

Vinicius no para, aunque no le salga, aunque los rivales le piquen, aunque esté cansado. El brasileño es la constancia personificada y durante la primera parte del Mallorca-Real Madrid ha sido el futbolista más peligroso de los de Ancelotti, siempre intentando superar a su rival, a Maffeo, otro que ha protagonizado un primer tiempo sin parar.

Aunque Maffeo no tendría que haber terminado la primera parte porque en una jugada con Vinicius le ha dado una patada terrible. Puede que en directo no se viese tan bien, pero la repetición es demoledora. El jugador del Mallorca pega un plantillazo en la pierna izquierda de Vinicius, que se va al suelo con mucho dolor. Es una patada con los tacos por delante, terrible y en la que sin embargo, el colegiado no señala ni falta. Sólo saque de banda.

Y peor todavía, la consecuencia de la jugada son varias protestas y discusiones entre futbolistas de ambos equipos. Sánchez Martínez, al verlas, toma una decisión salomónica y probablemente injusta porque Maffeo, terminado todo el barullo acaba sin tarjeta y Vinicius, que ha sido el agredido en la jugada, como después ha estado involucrado en otras discusiones, se lleva una amarilla casi inexplicable