Ancelotti: “Ser entrenador del Madrid es el sitio más bonito del mundo”

El Real Madrid y Getafe se enfrentarán mañana a en un derbi madrileño que el conjunto azulón solo ha vencido en una de sus dieciséis visitas ligueras al Santiago Bernabéu, el 24 de febrero de 2008, hace más de catorce años.

Ancelotti asegura que el equipo está más o menos bien. “No hemos recuperado totalmente, pero tenemos otro día más. Tenemos que jugar bien mañana para tener tres puntos más”, ha asegurado. “Tengo mucho equilibrio, soy una persona que he tenido suerte en la vida, por ejemplo, he tenido covid en el periodo bueno. Estoy acostumbrado a las críticas. El entrenador destaca cuando el equipo pierde. El entrenador puede plantear un partido bien o mal. Hay que aceptarlo cuando eres entrenador del Madrid. Es el sitio más bonito del mundo y a veces hay que aceptar que te critiquen. El problema es que te critiquen en un equipo que no sea el Madrid”.

Ha hablado de Benzema: “Es una carrera que crece cada año, ha mejorado su personalidad en el campo y fuera, ha mejorado su liderazgo, siempre ha sido bueno, pero ahora destaca más por tener más personalidad y es más líder. Es difícil comparar jugadores de épocas distintas. Pero si comparas a Van Basten con Benzema, ambos lo agradecen”. El Madrid piensa en fichar dos delanteros: Haaland y Mbappé, que le pueden hacer competencia. “No cambia nada. Karim será uno de los mejores de este club, sea quien sea su compañero”

Militao se ha entrenado, pero no Mendy: “Estaba cansado y hemos preferido hacer trabajo individual en piscina y gimnasia, mañana evaluaremos si puede o no. El único problema que tenemos es Jovic, que tiene un problema de tobillo y Hazard, que está recuperándose”.

Ceballos está jugando un poquito más: “No ha jugado los minutos que ha merecido según entrena. Le he dado menos de lo que merecía. Tengo confianza con él, es un profesional muy serio. Me molesta no haberle dado más minutos, porque los merecía”.

“No escucho lo que se dice, estudio los datos y nunca me ha preocupado el perfil físico. No estamos a tope, pero estamos bastante bien. El trabajo que se ha hecho es óptimo. Los que hablan no conocen los datos de todos los test que hacemos”, ha dicho el técnico del aspecto físico del equipo. “Vamos a recuperar bien, el aspecto mental es más complicado. Contra el Chelsea no hay que decir nada, pero aquí hay que empujar un poco más para darles la motivación que necesitan. El Getafe ya nos ganó la ida y hay que tener el respeto que merece”.

Según Ancelotti, el equipo ha dado lo que podría dar, hasta ahora ha cumplido y “llegamos al tramo final de la temporada en una posición muy buena. Hemos hecho la tarta y tenemos que meter la guinda en el pastel”.

“El sistema nuestro es el 4-3-3, Valverde jugó de extremo, una posición zonal, para evitar problema atrás, porque es difícil que pueda cambiar a los tres medios, que son demasiado importantes o jugar con un 4-4-2 sería dar más trabajo defensivo a Vinicius”, ha continuado el entrenador italiano. “En partidos muy igualados, el aspecto físico y la energía del medio va ayudar mucho. También la salida del balón contra el Chelsea fue muy buena. Todos destacan el partido de Valverde y su fuerza ayudó a los otros a tener más salida con el balón”