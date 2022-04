La bronca más grade de todas de Pedrerol a un colaborador por el Real Madrid: “Baja el tono, majo”

La derrota sin doloro del Real Madrid contra el Manchester City fue un partido tan intenso, que además de poner las pulsaciones de los corazones a mil, también provocó reacciones que se perdieran los nervios. Sucedió en la retransmisión en directo en El Chiringuito cuando Balboa y Pedrerol tuvieron una bronca histórica.

“Siempre me quieres echar la mierda encima”, le dice el ex futbolista al presentador del programa por una frase que había dicho antes. Pero a Pedrerol eso no le sienta nada bien: “Balboa, el victimismo tuyo es cansino”, le responde varias veces. “Cansino, cansino”, repite para no dejar hablar a Balboa.

Pero éste lo intenta: “Si me preguntas por un análisis, qué quieres que diga. Pues no me preguntes. En el primer gol....”

“Deja el primer gol, deja”, le dice Pedrerol.

“Ah no te interesa. Si siempre ganas”, le responde con dureza Balboa.

“Ponte en un púlpito, acepta lo que digan los demás. Lo de la mierda lo repites demasiado, el victimismo te sobra”, se enfada Josep, con gestos con el dedo. “Lecciones, las justas, tranquilo, te has metido con todo el mundo”.

Yo: voy a poner El Chiringuito para ver cómo han reaccionado al partido.



Automáticamente Javi Balboa y Pedrerol: pic.twitter.com/WtjPqR9PyY — Pablo (@PabloFalcon99) April 26, 2022

Balboa intenta hablar, pero ya Pedrerol, el jefe no le deja hablar. “Tranquilo, baja el tonito, majo, céntrate. Se acabó el pobrecito”,

“Déjame hablar”, insiste Balboa.

Y Pedrerol sigue: “El tono es muy desagradable, baja el tono”, le ordena.

“Ah ahora, bajo el tono, pues nada”, acaba el ex futbolista una de las broncas más grandes que se recuerdan en un programa que ha tenido varios episodios muy polémicos. Ahora habrá que ver el futuro de Balboa después de este terrible enganchón con su jefe con el programa en directo y el Madrid protagonizando otro pequeño milago en el campo del City de Guardiola. El miércoles que viene habrá directo de nuevo, para ver el choque de vuelta.