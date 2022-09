El tremendo enfado de la novia de Asensio tras las noticias que lo vinculan al Barça

Marco Asensio finaliza su vínculo con Real Madrid el próximo 30 de junio y, en las últimas horas, surgió el rumor de que Barcelona estaba interesado en contar con sus servicios. Mientras se entrena con la Selección de España, el futbolista se pronunció al respecto y, si bien no dio una respuesta concreta sobre su futuro, en ningún momento descartó vestirse de blaugrana, o al manos eso es lo que interpretaron diferentes medios.

En diálogo con El partidazo de Cope, el atacante español no le cerró las puertas al Barça, ya que luego de ser consultado sobre si nunca sería jugador culé, dijo: “Ni lo he pensado, ni lo he valorado”. Por otro lado, después de que le preguntaran por si recibió un llamado de la directiva de la institución catalana, señaló: “Sinceramente, no lo sé. Como el Barça han salido muchos otros clubes”. El futuro de Marco Asensio continúa siendo una incógnita para todos y por ello fue preguntado en la ‘COPE’ durante la noche de ayer. La respuesta del balear no gustó al madridismo.

“En unos meses puedo firmar con cualquier club. Ahora mismo no te puedo dar una respuesta”, afirmó el delantero madridista al ser preguntado por el presunto interés culé. Las palabras del jugador no han sido directas y esto ha provocado que sea objeto de críticas en las últimas horas.

Tras el revuelo desatado por sus palabras, Sandra Garal, pareja de Asensio, ha querido pronunciarse a través de su Instagram en defensa del futbolista. En un mensaje en sus Stories de Instagram,, se muestra profundamente enfadada al considerar que las declaraciones de Marco han sido sacadas de contexto y manipuladas.

El mensaje de la pareja de Asensio en sus redes sociales FOTO: Instagram La Razón

“¿Alguien va a leer o ver la entrevista completa o se van a seguir manipulando titulares?”, arremetía en su escrito. Sandra capturó un extracto de una de las noticias donde se recogía la entrevista y denunciaba que las palabras de Asensio no eran lo que se estaba contando.