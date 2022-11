Horario y dónde ver el Rayo Vallecano-Real Madrid de LaLiga

Al Real Madrid le quedan dos partidos de LaLiga antes de que todo se detenga para jugar el Mundial de Qatar. Ancelotti ha convencido a sus jugadores para que ganen los dos encuentros que les quedan y el equipo llegue a este obligado parón como líder del campeonato. El parón contra el Girona tiene que ser corregido. El Barcelona está aguantando en España mucho mejor que en Europa y todo parece indicar que la segunda parte de esta temporada va a ser muy reñida. El Madrid confía que los árbitros no den problemas.

El Rayo Vallecano no es un equipo sencillo en su campo. ”Es un partido que el aficionado tiene marcado. Te gustan jugarlos, pero no valen más los puntos, incluso diría que valen menos porque no es un rival directo. Haces menos trabajo de motivación porque el jugador sale incluso con exceso de querer dar su mejor nivel. Nos hemos equivocado poco en esos partidos contra los grandes. Han sacado lo que se han ganado. Si un tío la mete por la escuadra no hay nada que hacer pero no les facilitaremos las cosas”, aseguró el entrenador en la conferencia de prensa anterior al encuentro.

Sabe que es un encuentro muy complicado: “Tenemos que hacer muchas cosas bien. No dejarles jugar al ritmo que ellos quieren todo el partido. Sabemos que ellos te van a someter, van a tener más el balón, pero debemos aprovechar esos momentos buenos que siempre tenemos. Es una cuestión de competir. Tácticamente nos conocemos. No nos podemos equivocar y mantener la concentración más de noventa minutos es difícil. Perdonan menos que los demás”, añadió.

El Madrid busca enlazar siete triunfos ligueros como visitante por primera vez desde 2017 en un encuentro en el que deberá corregir sus errores atrás, que le han costado al menos un gol en 14 de los 19 partidos disputados este curso.

Eso sí, Ancelotti no podrá contar con uno de sus fijos en la medular, el alemán Toni Kroos, que sufrió ante el Girona la primera expulsión de la temporada para el conjunto blanco, y previsiblemente serán el francés Aurélien Tchouaméni y el uruguayo Fede Valverde, que retrasará su posición, los que acompañen al croata Luka Modric en el centro del campo.

Sin Antonio Rüdiger, por una sobrecarga en la cadera, tampoco estará en Vallecas la referencia ofensiva madridista, Karim Benzema, nuevamente atacado por “fatiga muscular” y que se perderá su sexto partido liguero. La ausencia del francés, que disputó algunos minutos ante el Celtic, la suplirá el brasileño Rodrygo, el ‘9′ de un tridente que completarán Marco Asensio y Vinicius.

Iraola habló de las bajas del rival: “La baja de Benzema les afecta menos porque en los últimos partidos ya estaban jugando sin él y el equipo estaba dando un rendimiento alto. La de Toni Kroos es importante para ellos, les da mucho control del partido, es superinteligente y sabe interpretar perfectamente el fútbol, pero seguro que sale otro muy bueno en su lugar y nos lo pondrá difícil. Esa es una buena baja para nosotros”, continuó el entrenador del Rayo.

Horario y dónde ver el Rayo Vallecano-Real Madrid de LaLiga

El encuentro se juega un día extraño porque el conjunto de Ancelotti suele jugar los sábados o a más tardar los domingos ya que entre semana disputa partidos de la Champions. Pero el torneo europeo, que el lunes celebra el sorteo de los octavos ya no vuelve hasta 2023 y por eso, el Rayo Vallecano-Real Madrid se disputa este lunes a las 21:00 horas por Movistar LaLiga y en directo online en La Razon.