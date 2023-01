La sincera respuesta de Gattuso a sus problemas con Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti y Genaro Gattuso coincidieron en el Milan, uno como entrenador y el otro como futbolista. “Hemos pasado momentos muy bonitos porque hemos ganado y pasado mucho tiempo juntos”, decía el entrenador del Real Madrid, que hoy se mide a quien fue su jugador y ahora es entrenador del Valencia, el rival de la primera semifinal de la Supercopa de España que se juega en Riad.

En su momento, cuando coincidieron, se llevaron bien porque Ancelotti casi siempre tiene una buena relación con sus jugadores, pero después, todo se enfrió y el entrenador madridista no lo ha negado. El tiempo y algunas circunstancias no han ayudado a la relación. “La relación no siempre ha sido buena porque hemos tenido problemas personales y no quiero hablar de eso”, confesó Carlo Ancelotti, que no se esconde nunca, pero que si no quiere hablar de algo lo dice.

Como es un asunto de interés, a Genaro Gattuso también le han preguntado por eso y ha contestado con humor: “Ancelotti y yo hemos tenido pequeños problemas. El miércoles tengo que saludarle yo porque es más grande que yo y no puedo faltarle al respeto”, ha dicho. “No fueron problemas personales, hace tres años cuando yo iba a entrenar el Nápoles que él había entrenado, la prensa, la televisión, muchas cosas... Ahora nuestra relación no es la mejor y tengo mucho respeto por él, lo sabe”, ha continuado Gattuso en Movistar. “Hemos trabajado muchos años juntos, hemos ganado mucho, para mí es uno de los entrenadores más importantes del mundo, pero en esta época tenemos un pequeño problema pero no pasa nada”, ha intentado quitarle hierro al asunto.

Sucedió que Gattuso, cuando fue fichado por el Nápoles, llegó a un acuerdo con el presidente del club, Aurelio De Laurentiis, antes de que éste se decidiera despedir a Ancelotti. Aunque Gattuso aseguró que llamó al que había su entrenador, todo indica que a Carlo no le gustó ni un pelo la actitud de Gattuso y pensó, y debe seguir pensando, que se la jugó por detrás y sin avisarle. Tenían demasiada confianza como para que le hiciera eso.

El Valencia llega a esta cita tras un decepcionante regreso a la Liga después del parón por el Mundial de Qatar, pendiente de la enfermería y también del mercado de invierno. Este contexto y el mayor potencial de su rival hace que afronte el duelo sin presión aunque no llegue en un buen momento.

El equipo de Gennaro Gattuso cayó en su reestreno en el campo del Villarreal en un duelo directo por el acceso a la zona europea y repitió derrota en Mestalla ante un Cádiz que llegaba en puestos de descenso, de los que el equipo valencianista ya vuelve a estar más cerca que de los europeos tras estos dos tropiezos.

El mal juego desplegado ante el conjunto gaditano dejó en nada la solvente victoria que obtuvo entre ambos choques en su estreno en la Copa del Rey ante el inferior La Nucía.

Gattuso admitió tras el último encuentro la necesidad de hacer un análisis profundo para encontrar las causas del decreciente rendimiento de los suyos y el equipo deberá afrontar este encuentro ante el Madrid en medio de ese proceso y de las incorporaciones que quiere hacer el club para reforzar el equipo.

Además, si en La Cerámica se lesionó Nico González, que se fracturó un dedo de un pie y estará cerca de tres meses de baja, el domingo fue Samu Castillejo quien sufrió una fractura en una muñeca que le tendrá apartado de la competición por lo menos un mes, aunque puede que algo más.

Ambos son baja para el encuentro de este miércoles, para el que es duda el delantero hispano brasileño Marcos André, que ya no pudo estar disponible en el último partido por unas molestias musculares.

Aunque ni Nico ni André son titulares indiscutibles sí que han sido las alternativas más usadas a Hugo Guillamón, en el primer caso, y a Edinson Cavani, en el segundo. Esta situación puede condicionar las rotaciones aunque lo primero será encontrar un sustituto para Castillejo, una posición en la que ya han actuado Justin Kluivert o Toni Lato.