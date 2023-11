Un reencuentro con el Villarreal casi 30 años después

Adrián Pérez Bolo es un defensa central del Zamora que se mide al Villarreal en la segunda ronda de la Copa del Rey y además es hijo de Jon, actual entrenador del Burgos y exjugador en Primera de Athletic Club, Osasuna y, sobre todo, Rayo Vallecano. Adrián es el mayor de tres hermanos y ya desde pequeño estaba detrás de un balón. "Tuve que vivir en diferentes lugares e irme adaptando a todas las circunstancias por los cambios de equipos de mi padre, pero fue una etapa bonita. Ahora nos toca a todos vivir un día a día diferente que no sólo gira sobre mi padre. Izan, mi hermano pequeño, tiene 13 años y juega en el Danok Bat Club, que es donde crecimos todos como futbolistas y mi hermano mediano, Ibai, tiene 18 años y juega en el Juvenil A del Arenas de Getxo. Antes sólo jugaba mi padre y ahora estamos todos pendientes de todos. La que más lío tiene para estar pendiente es mi madre, pero después de tantos años está acostumbrada", afirma el central.

Otra de las figuras claves del Adrián futbolista fue su abuelo Juan Antonio. También conocido como Bolo, llegó a jugar en el Sestao en Segunda División, pero acabó en el mundo del béisbol. Se convirtió en el mejor bateador de España y ejerció de seleccionador nacional en los Juegos de Barcelona.

Adrián vive con 22 años la mejor temporada de su carrera. Es titular indiscutible y una pieza clave para que el equipo castellano sea segundo en el Grupo 1 de Segunda RFEF. "A nivel personal estoy muy contento aquí. El año pasado fue muy difícil en cuanto a lo personal y en lo profesional en el Rayo B, pero así es el fútbol y la vida en general. Tiene que haber buenos y malos momentos, pero ahora estoy muy contento y eso me ayuda mucho a dar la mejor versión de mí. Creo que estoy madurando como futbolista y también como persona. Daré el máximo que tengo dentro de mí para llegar lo más alto posible y de esa forma creo que estaré mucho más cerca de llegar al fútbol profesional", aclara.

Adrián jugará la segunda eliminatoria de Copa ante un rival al que se enfrentó su padre en 1994 con el Bilbao Athletic en Segunda y al que marcó dos tantos. "Mi padre es un referente para mí en el fútbol y en la vida, al igual que mi abuelo que también jugaba al fútbol y estaba en ese mundo y mi otro abuelo que no lo practicó, pero me ha ayudado mucho todos estos años. Los consejos que me da mi padre siempre intento escucharlos, ya que sabe mucho más que yo de fútbol y ha vivido muchas más experiencias. Tanto mis hermanos como yo somos unos afortunados de poder tener un padre así, al igual que tener una madre y una familia que, aparte del fútbol, también nos ayudan mucho en lo personal, que para mí es igual o más importante que los consejos futbolísticos", afirma.

Bolo sueña con que el estreno ante un Primera sea el primero de más partidos ante rivales de la élite. "Se afronta con mucha ilusión y con muchas ganas sabiendo de la dificultad del rival. Nos pusimos contentos cuando vimos que sería contra ellos. Recuerdo que estábamos todos comiendo y viendo el sorteo. Es un rival de gran entidad. Tienen un potencial enorme, pero intentaremos que contra nosotros no puedan mostrarlo", asegura.