Simeone la lía con su reunión con Milei y Tebas sale al quite: "Soy más de Abascal pero yo lo firmaba para España..."

Ha sido una de la imágenes más comentadas del fin de semana y han colocado al técnico del Atlético de Madrid en el centro de la polémica. Diego Simeone, se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, que estuvo de visita en Madrid para participar en un foro económico.

Milei cerró el Madrid Economic Forum al grito de "¡Muerte al socialismo!" y aseguró que Argentina será primera potencia mundial en 40 años. Pero hay dos asuntos que ha copado la atención tras su visita: por un lado sus insultos a Pedro Sánchez y por otro otro su encuentro con el Cholo.

El presidente argentino, Javier Milei cargó contra el presidente del Gobierno español al que ha calificó de "bandido local" e irrumpió en el escenario jaleando a los asistentes y entre los acordes de la canción 'Yo soy el león' de La Renga que utilizó en campaña electoral y a gritos de "¡Viva la libertad carajo. Muerte al socialismo!".

Pero sin duda la reunión con el técnico rojiblanco ha sido lo que más revuelo ha generado. La cuenta oficial de la Oficina del Presidente de la República Argentina en X ha compartido cómo fue ese encuentro entre ambos y las reacciones -en su mayoría cargadas de indignación- no se hicieron esperar. "Todo en orden, todo en orden", le respondió el presidente de Argentina al técnico rojiblanco cuando le preguntó cómo estaba. "Yo he jugado contra vos", explicó Milei. "Me acuerdo", afirmó Simeone. "Jugaba mejor él. Él era bueno", señaló de nuevo el presidente argentino.

Deberían destituirlo

El encuentro duró apenas 15 minutos pero han sido suficientes para colocar al Cholo en la picota. "Se acabó mi ídolo", "Adiós para siempre Cholo", "Es normal que entre multimillonarios se entiendan" o "Simeone recibiendo y abrazando efusivamente a Milei, el responsable de que millones de argentinos se estén cagando de hambre. Siempre creí que el espíritu del Atleti era muy diferente. Repulsivo e indigno...", "Espero que el Atlético lo destituya de inmediato por apoyar a un fascista estafador y violento", son algunos de los cientos de comentarios al vídeo del encuentro.

"Lo firmaba para España"

Ahora, el Cholo ha encontrado un aliado futbolístico: el presidente de La Liga, que nunca ha ocultado sus ideas políticas. Javier Tebas se ha referido a la visita de Javier Milei a España durante una entrevista en el Partidazo de Cope y no ha podido ser más claro: “Lo vi en buenos Aires después de las elecciones. Es un hombre inteligente. No coincido con algunas de sus ideas económicas. Yo firmaba un Milei para España, pero con algunas correcciones. Personalmente considero que es demasiado liberal en la economía de mercado y creo que hay que tener un aspecto más social. Yo soy más de Meloni y de Abascal”.