La Superliga cambia de formato, de nombre y envía su plan de competición a la UEFA

La Superliga cambia, toma carrerilla y se presenta de nuevo en sociedad. Se llama ahora Unify, será gratuita, o si se prefiere, Premiun; la jugarán los equipos según su clasificación en las Ligas nacionales, no habrá nadie permanente y la formarán 96 equipos divididos en cuatro competiciones. Un cambio de cara, una nueva puesta en escena para una competición que, aunque no se ha puesto fecha de comienzo, amenaza de verdad a la Champions. Según Reichart, CEO de A22 Sports Management, la temporada que viene no va a comenzar. '

Según un comunicado de A22, se modifica el sistema de clasificación, que ahora se basa en los resultados anuales en las ligas nacionales. El cambio de nombre de la competición, que pasará a llamarse «Liga Unify», pone en valor la plataforma de streaming que retransmitirá de forma gratuita los partidos en directo. En virtud de la sentencia de diciembre de 2023 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea («TJUE»), cualquier competición cuya clasificación se realice de manera inclusiva, meritocrática y que respete el calendario global, puede oficialmente ver la luz. De este modo, cumple con la ley.

Una de las principales características de la propuesta es un sistema de clasificación revisado en el que la participación de los clubes depende del rendimiento de los clubes en sus respectivas ligas nacionales cada temporada. No va a haber clubes fijos, con la excepción de los ganadores.

En la primera, la Liga Star, de 16 equipos, participarán los mejores de cada campeonato nacional repartidos en dos grupos de 8 clubes. En la segunda, la Gold, ocurrirá lo mismo. Las ligas tercera y cuarta serán de 32 participantes. La final y la semifinal serán a un partido y en un mismo país.

Los países más importantes, con más coeficiente, que aún está por elaborar, tendrá diez equipos divididos entre las diferentes Ligas. Son cuatro Ligas porque, según Reichart, hay muchos clubes que han querido jugar competiciones europeas. "Los clubes se han abierto a nuestro proyecto, también los responsables de las Ligas. No es un cambio de formato, lo que ha cambiado el acceso", ha asegurado. Aunque no va a empezar la temporada que viene.

El sistema de clasificación anual se elaboró en gran medida como resultado de las conversaciones mantenidas con los clubes, las ligas y otras partes interesadas. Dichas conversaciones fueron más intensas aún tras la sentencia del TJUE, donde se creó un entorno más constructivo para el diálogo abierto.