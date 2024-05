El terrible grito de Courtois cuando se rompió los ligamentos en un entrenamiento del Real Madrid

"Nunca he oído algo así en un entrenamiento", dice Alaba en el documental que ha rodado Courtoissobre su recuperación y del que ha mostrado en sus redes un par de minutos. En esos minutos se ve el momento exacto en el que el portero del Real Madrid se lesiona, se rompe los ligamentos y se pierde gran parte de la temporada pero, posiblemente, no la final.

Sucede en Valdebebas, Courtois hace una salida, se estira y de repente se oye un grito extraño, que parece una carcajada, pero luego se comprueba que es de dolor, de mucho dolor. Rüdiger, que es el futbolista que más cerca está del portero belga, lo ve claro, levanta los brazos y se asusta. Él, que lo ha visto todo.

Es la primera vez que se ven esas imágenes y es posible porque forman parte de un documental que verá pronto la luz y en el que se sigue al detalle la larga y concienzuda recuperación del portero belga hasta ahora, cuando está en todas las quinielas para estar en el once titular por delante de Lunin, aunque Ancelotti no haya revelado aún nada.

Se ve el dolor de Courtois, también sus lágrimas inevitables, el momento más bajo, cuando sabe lo que le espera y, después, el convencimiento de un futbolista que sabe que se va a recuperar porque su mente no puede aceptar otra cosa. Courtois fue ganando siempre a los plazos marcados, sin descansar, en casa y en Valdebebas y siempre con una mentalidad positiva, con la seguridad de quien se sabe ganador. Porque, como explica en el vídeo, es como él se siente y como afronta todo: los partidos, los penaltis, los minutos decisivos, pero también cuando hay que cerrar los ojos porque estás en una camilla en un quirófano o porque toca sesión de recuperación.

Su mujer, Mishel Gerzig, reconoce que no es posible expresar lo que sintió al ver a su marido lesionado. "Era una mañana normal, un día normal", asegura en el vídeo, para enseguida añadir: "pero algo no encajaba". "En el momento en el que le oímos gritar, sabemos que algo pasa", asegura Lucas Vázquez. "Es un sentimiento que no puedes explicar", continúa Gerzig.

Esos primeros minutos, las horas, esos días son complicados. "Sabes que vas a estar mucho tiempo jodido", pero después, la mentalidad de Courtois es más poderosa que todo. "Hay que ser positivo, sobre todo. En agosto lloré porque lo peor que te puede pasar en el fútbol es el cruzado. Cuando llegué a casa dije que iba a trabajar fuerte y volver fuerte. Era mi idea desde el principio: ser positivo, luchar y nunca bajar los brazos, buscar tus límites. Muchos pensaban que mi temporada había acabado, pero yo sabía que no", ha contado el portero belga esta semana.