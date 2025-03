¿Tiró a puerta o centró Lamine Yamal en su asistencia a Raphinha ante el Benfica?

El Barcelona vuelve a los cuartos de la Champions, como el año pasado, pero la confianza del equipo le hace mirar más alto esta vez. «Sí, somos aspirantes a todo», admitió Raphinha en Movistar +. Y el mismo mensaje mandaron Balde, Pedri, Gavi... Aunque Flick piensa «primero en los cuartos».

Pedri, MVP

Raphinha marcó dos goles y se pone primero en la lista de máximos anotadores de la Champions, con once. Pero el MVP fue Pedri, que volvió a ser el que mandó en el juego. «Ya se lo he dicho a Lamine y Raphinha, que se lo podían haber dado a ellos», dijo el canario. «El año pasado no lo pudo demostrar porque se lesionaba, pero todos sabemos qué clase de jugador es. Y es muy importante para el equipo y para la selección», dijo Gavi.

El consejo del padre de Pedri

El Barcelona dobló en pases al Benfica, pero el más repetido, hasta en 26 ocasiones, fue de De Jong a Pedri, una manera de romper líneas para poder empezar a atacar. El canario también destacó por algunas acciones defensivas de mérito, y reconoció que no se le olvida un consejo que le dieron. «Mi padre me decía que cuando jugara regular que, al menos, trabajara para el equipo».

¿Centro o disparo?

También se aplicó en esa tarea Lamine Yamal, que recuperó cinco balones, cifra importante que seguro que quedara eclipsada porque dio la asistencia del primer gol y marcó el segundo, además espectacular. Para celebrarlo, Raphinha se puso de rodillas y le limpió las botas. El caso es que estaban rotas y el adolescente pidió al banquillo cambiarlas. No pudo hacerlo hasta el descanso. En el pase definitivo al brasileño, la posición de su cuerpo es extraña. No estaba clara cuál había sido su intención inicial, pero después fue sincero: «He intentado chutar. Le tengo que dar las gracias a Raphinha que ha estado atento y ha podido coger mi disparo y marcar».

La victoria tenía, por desgracia, una dedicatoria clara: al doctor Miñarro, fallecido el pasado sábado. Hubo un minuto de silencio y los futbolistas lucieron un brazalete negro. «Ha sido un palo duro para nosotros, pero teníamos que ganar por él y por su familia. Todas las victorias que logremos a partir de ahora son para él», decía Gavi, uno de los más afectados. Lo estaban todos, pero el que más Dani Olmo, que ya le ayudó incluso en Croacia y cuyo padre había trabajado con el doctor Miñarro. «Primero, mandar fuerza a la familia y amigos. Lo intentaremos ganar todo por él», admitía Pedri. «Fue un palo duro e inesperado y teníamos que ganar por él», completó Balde.