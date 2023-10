El mensaje de Manolo Lama tras el terremoto que ha vivido el Real Madrid en Nápoles

El Real Madrid visita este martes (21.00 horas) al Nápoles en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2023-2024, un duelo al que llegan con la seguridad y la confianza de haber recuperado el liderato doméstico y haber olvidado las dudas de la última semana, por lo que esperan mantener en Europa su momento de lucidez y calma ante su teórico principal rival europeo, que llega agitado internamente, aunque sólido y contundente. Wl encuentro de este martes en Nápoles, entre los favoritos por el liderato del grupo, supone la primera prueba de altos vuelos para el 'rey' de la competición, que deberá subir el nivel para competir ante un campeón de Italia, con mucha 'dinamita' arriba que examinará la solvencia defensiva madridista. Los focos de la Champions se sitúan ahora en un duelo que puede encumbrar y acercar al ganador a los octavos de final o acrecentar las dudas dada la enjundia del partido.

Carlo Ancelotti insistió una vez más que debe "tomar decisiones muy difíciles" a la hora de configurar su centro del campo titular en cada partido porque "la competencia" en esa zona es muy alta y confesó que sabe que "es bastante sorprendente" que Luka Modric no esté teniendo el papel de las anteriores temporadas, mientras que dejó claro que este martes visitan a un Nápoles, que es "un equipo de mucho nivel" y ante el que espera "repetir lo bueno" de la victoria en Montilivi. "Jugamos contra uno de los mejores equipos de Italia, que ha mantenido la misma estructura, así que espero un partido competido e igualado porque es un equipo de mucho nivel, con individualidades y con un ambiente le va a empujar mucho. Tenemos que jugar un partido serio, completo, y repetir lo bueno de lo que hicimos en Girona porque creo que se puede sacar algo bueno para este partido", expresó Ancelotti en rueda de prensa.

Lo que no sabía el entrenador y no estaba preparado casi nadie es para el terremoto que ha vivido Nápoles este lunes por la noche. " "Hemos notado como se movía el suelo", decía Manolo Lama, en la Cope. Ha durado algunos segundos y ha sido una sensación extraña, pero no ha ido a más.

Ha habido terremotos estos días en Nápoles, uno de una intensidad de 4,2 que ha hecho, días pasados, que varios vulcanólogos aseguraban que había que tomar ciertas precauciones por la posible erupción de un volcán. Pero la intensidad del vivido esta noche en Nápoles no ha sido tan grave.