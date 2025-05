Xabi Alonso: "Quiero transmitir emociones y alegrías"

El regreso de Xabi Alonso al Real Madrid marca el inicio de una etapa cargada de emoción, ambición y fidelidad a los valores históricos del club. En el acto de presentación, Florentino Pérez destacó el profundo vínculo del club con su afición y la herencia de trabajo, sacrificio, humildad, respeto, compañerismo y solidaridad que definen al Real Madrid. En palabras del presidente, “el Real Madrid pertenece al corazón de la gente”, y subrayó que las seis Copas de Europa ganadas en la época dorada del club representan ese espíritu. “La fuerza de este club es la de seguir trabajando”, añadió, resaltando que la llegada de Alonso supone el comienzo de un nuevo ciclo guiado por esos mismos principios.

Florentino Pérez recordó que Xabi Alonso ya había dejado una huella imborrable como jugador blanco, siendo una pieza clave en la conquista de la ansiada Décima. Lo describió como alguien que “representa los valores del Real Madrid” y cuyo vínculo con el club va más allá de lo profesional. “Bienvenido a tu casa, estamos orgullosos de contar contigo”, afirmó el presidente, reconociendo el profundo significado emocional que este momento tiene tanto para el nuevo técnico como para la institución.

Xabi Alonso, un destino marcado

La trayectoria de Alonso fue ampliamente reconocida en la presentación. El presidente blanco destacó su legado en clubes como el Liverpool y el Bayern Múnich, además de su papel crucial en la mejor generación de la selección española, con la que conquistó dos Eurocopas y el Mundial de 2010. “Ganaste seis títulos que marcaron una etapa”, dijo, refiriéndose a su impacto en el Real Madrid y al respeto ganado en toda Europa. También hizo mención a sus inicios como entrenador en las categorías inferiores del club: “Sabíamos cuál iba a ser tu destino cuando entrenaste al Infantil A”, aseguró. Desde allí, su paso por la Real Sociedad B y su éxito reciente en Alemania, donde llevó al Bayer Leverkusen a lo más alto de la Bundesliga, consolidaron su reputación como uno de los entrenadores más prometedores y reconocidos del fútbol mundial.

Por su parte, Xabi Alonso expresó con emoción lo que representa este nuevo reto en su vida. “Es un día muy especial, un día que voy a tener marcado en mi calendario de por vida”, afirmó. Visiblemente emocionado, agradeció la oportunidad y la confianza depositada en él. “Estoy feliz de estar aquí, en mi casa; el vínculo con el madridismo nunca ha dejado de existir y ha vuelto a renacer”, comentó. Consciente del reto que asume, subrayó que comienza esta etapa con “energía e ilusión”, y convencido de que el club y su gente están preparados para seguir creciendo.

El nuevo técnico no quiso dejar pasar la oportunidad de rendir homenaje a su antecesor. “Antes de empezar a hablar de la nueva etapa, no quiero dejar de hablar de la que se ha cerrado y del relevo que tomo de Carlo”, dijo, en alusión a Carlo Ancelotti. Recordó con cariño su etapa como jugador bajo las órdenes del técnico italiano, a quien calificó como “una gran persona, una influencia”. Reconoció que sin lo aprendido de Ancelotti, no estaría hoy en esta posición, y afirmó con solemnidad que recoge su legado “con honor y orgullo”.

El discurso de Xabi Alonso

En su discurso, Alonso también dirigió palabras de gratitud a su familia, destacando que sin su apoyo no habría llegado hasta aquí. En cuanto al futuro inmediato, se mostró convencido del potencial del equipo. “Siento que estamos unidos y que tenemos un gran equipo, jugadores fantásticos, un presente muy bueno y un futuro aún mejor”, señaló. Su intención es clara: sacar lo mejor de cada jugador y construir un equipo competitivo y fiel a la esencia del Real Madrid.

Consciente de las expectativas, Alonso prometió trabajo y que llegaba "con la convicción de conseguir cosas dignas del Real Madrid, que la afición esté orgullosa del equipo que esté en el campo. Que se transmitan emociones y alegrías, que digan ese es es el equipo que me gusta, ese es mi Real madrid. Podemos empezar algo bonito y ¡hala Madrid!", acabó