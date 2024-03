Atlético - Barça: Xavi comparte los pitos con Joao Félix en el regreso del portugués al Metropolitano

El enemigo del Metropolitano estaba claro que iba a ser Joao Félix, en el partido de su regreso a "casa", pero no fue el único que se llevó los pitos de la afición. Cuando recitaban las alineaciones por los altavoces, subieron los decibelios una barbaridad cuando le llegó el turno al portugués. Luego volvieron a bajar, cierta indiferencia hasta que nombraron a Xavi, y volvieron los silbidos. El técnico azulgrana, lógicamente, no tiene placa en las inmediaciones del estadio y de esa se libró, pero Joao sí, porque ha jugado más de cien partidos con el Atlético, y alrededor de ella se juntaron unos cuantos para escupirla, pisarla, llenarla de basura o quemar una camiseta rojiblanca con el nombre del luso en la espalda.

Durante el partido, no había tantas posibilidades de recriminar a su ex jugador... O su jugador, porque está cedido. Comenzó soso el encuentro y la primera intervención de Joao Félix fue lanzarse al suelo para intentar recuperar un balón. Habían pasado dos minutos. Poco después de los ocho tuvo el primer contacto con la pelota, una descarga, ni un segundo, suficiente para que el sonido volviera al estadio madrileño. El atacante del Barça, el "enemigo" de Simeone, apenas participaba en el partido. Abandonaba la zona izquierda para meterse en el centro y se perdía por ahí. Sí se activó en la presión en un par de ocasiones, y también eso fue reprochado. Con poca participación, menos motivado que en la ida, fue decisivo de nuevo con un gol en el que Gündogan y Lewandowski lo hicieron de maravilla y él metió la bota para empujar el esférico. Su reacción fue contenida. Abrió un poco las manos y no quiso celebrarlo. Los compañeros rápidamente llegaron y lo rodearon, como si lo arroparan para hacer de barrera contra el ruido.

A quien no pudieron rodear fue a Xavi, que primero vio una amarilla y después la roja, en principio por decir algo al cuarto árbitro. Cuando se iba al vestuario le preguntaba: «¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho?». El dato llamativo lo aporta Mr Chip: el Xavi jugador, en 505 partidos en la Liga, fue expulsado dos veces (44 tarjetas amarilla); el Xavi entrenador, en 93 partidos en la Liga, ya ha visto esas dos rojas (44). Joao Félix pidió explicaciones en el descanso al árbitro, junto con Araujo, pero Sánchez Martínez les dijo que se fueran.

Faltaba la última gran sinfonía, con el cambio del portugués, que aplaudió a la parte de la grada azulgrana. El partido ya estaba resuelto.