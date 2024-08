El gesto más feo a la cámara en los Juegos genera una polémica mundial

Durante la ronda eliminatoria de skateboarding 'street' masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024, el skater colombiano Jhancarlos González protagonizó uno de los momentos más feos de la competición al mostrar el dedo medio a las cámaras de televisión. Este gesto, captado en vivo, rápidamente se volvió el centro de críticas y controversias en el ámbito deportivo y mediático, sobre todo en su país. Pero también en todos los que vieron en directo la fea reacción.

El incidente ocurrió tras un error un error que frustró sus aspiraciones de llegar a la final. Pero esa frustración de González no fue un simple arrebato. Según explicó más tarde, su enfado y rabia tenían sentido: “Pusieron la cámara delante de mí, en el sitio en el que iba a patinar. Pensé que podía golpearme. Le advertí que no se pusiera delante de los obstáculos", escribió, intentando dar sentido a un gesto que le ha hecho mucho más famoso que su actuación deportiva. "Esta no será la última vez que lo intento, de momento no tengo ganas de hacer skate. Solo quiero pasar tiempo con mi madre y con mi perro, llevo sin verlos mucho tiempo”, continuaba contando en su post en las redes..

A pesar de sus esfuerzos, Jhancarlos González terminó con una puntuación de 48,09 puntos, en la 22ª posición en la prueba clasificatoria y lo dejó fuera de la final. Según pasaban las horas, el enfado se iba atenuando. “Quería agradecer a todas las personas que me vieron y me apoyaron, no salió muy bien, traté de hacer lo mejor, pero no fue mi día “, escribió en su post: “Pido disculpas por mi gesto a la Federación Mundial de Skateboarding, a la gente, a los niños y a las familias que me vieron, pero fue un momento de rabia”, escribía.

En la prueba, el 'skater' japonés Yuto Horigome conquistó el oro olímpico para defender la hazaña de hace tres años en Tokio, gracias a un gran broche y truco final.

El vigente campeón iba séptimo antes de su último truco, pero el japonés enseñó galones en Paris 2024, en su última oportunidad de mejorar su puntuación, recibiendo un enorme 97,08 para llevarse el oro con 281,14 puntos totales.

El estadounidense Jagger Eaton fue segundo y el también norteamericano Nyjah Huston ganó el bronce.