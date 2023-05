El gesto de Vinicius al ser expulsado del Valencia-Real Madrid que ha encendido Mestalla

Si alguien creía que el Valencia-Real Madrid no iba a ser tenso, que no iban a pasar cosas, se equivocó totalmente. Ha sido un final de encuentro lleno de sucesos y todos girando alrededor de Vinicius, que ha terminado expulsado y haciendo un gesto a Mestalla que no ha gustado nada.

Antes, en la primera parte. Vini se quejó de las patadas que le dieron sin que se pitasen, pero ha sido al final del segundo tiempo cuando ha sucedido de todo. Le han quitado un balón con otro balón y ahí ha empezado todo. El partido se ha parado hasta que el árbitro ha puesto orden y mientras, desde la grada de la porteria del Valencia es probable que hayan insultado al delantero brasileño, porque ha señalado a la grada, a alguien de la grada. El árbitro ha pedido que por megafonía se acabasen los insultos racistas.

Pero minutos después, en una tangana, Vinicius ha soltado el brazo, le han expulsado y al irse ha hecho el gesto del Valencia a segunda.