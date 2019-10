Justin Thomas suma y sigue en Corea del Sur

Ni el imparable Brooks Koepka. Ni la victoria de cada temporada de Dustin Johnson. Ni el campeón de FedExCup Rory McIlroy. Ninguno. Y ni siquiera están cerca.

Desde la temporada16/17, Thomas firmaba diez victorias antes de obtener su undécimo título en THE CJ CUP @ NINE BRIDGES este domingo. En ese lapso Johnson es el siguiente con ocho, Koepka seis. No es un concurso, pero si lo fuera Thomas no tiene rival.

Es su segunda victoria en la isla de JeJu en tres años, se impusó por dos golpes a un valiente Danny Lee favorito del público.

Sin embargo aún no se siente como el mejor ganador del PGA Tour. “No creo que puedas llamarte necesariamente el mejor cerrando torneos. Solo he ganado 11 veces. Siento que una vez que llegue a 40 o 50 veces y haya cerrado muchos, eso es algo diferente “, dice Thomas.

Sí, este producto de Kentucky ya tiene en mente 40 o 50 victorias. Y por qué no, está en el buen camino.

Rafa Cabrera-Bello cayó cuatro puestos, hasta el vigésimo sexto lugar tras firmar setenta golpes en su ronda final. Sergio García por su parte no se ha encontrado cómodo en este torneo cerrando su participación con setenta y tres golpes.