Griezmann saca al Atlético de un enredo contra el Almería (2-1)

A los cinco minutos de partido Griezmann ya había marcado y Correa, en su primer partido después del fallecimiento de su madre, le había dado la asistencia. Todo era perfecto a una semana de enfrentarse al Barcelona en el Camp Nou. Y podía haberlo sido más si Correa hubiera acertado con la portería después de recibir un pase de Griezmann en el área y girarse para ganar espacio. Pero eligió disparar de rabona y la pelota se marchó por encima del larguero.

Pero tiene facilidad el Atlético para complicarse la vida y no respiró hasta el pitido final. Se llegaba ya al minuto 90, cuando el árbitro se fue a revisar en el monitor un posible penalti de Giménez por mano. Mano había y penalti, pero por esas cosas incomprensibles del VAR, nadie había avisado al árbitro de que no hacía falta revisar la jugada porque había un jugador del Almería en fuera de juego. Los nervios no abandonaron los cuerpos de los rojiblancos hasta que pasaron los cuatro minutos de añadido.

Giménez puso en tensión a sus aficionados como en la primera parte lo había hecho Correa. Envió un pase atrás que fue a parar directamente a los pies de Leo Baptistao. El contraataque terminó en un autogol de Giménez, que desvió a portería el pase de Leo a Luis Suárez. Correa se quedó hundido en el sitio.

Todo parecía girar en torno al argentino en un día muy especial para él. A los diez minutos, su número, el estadio cantó su nombre en otra muestra de cariño y repitió la ovación cuando se marchó en la segunda parte sustituido por Morata. Era un día para arropar al argentino.

Pero es Griezmann el que hace la vida del Atlético mucho más sencilla. El francés se encargó de solucionar el problema y aliviar a su mejor socio con un gol antes del descanso. Aunque no faltó el susto de que el VAR revisara un posible fuera de juego de Correa en la jugada.

Griezmann hace que el Atlético gane partidos como este del Almería, que se enredan sin venir a cuento. Marcó los dos goles de su equipo y pudo marcar otro, pero la pelota se fue contra el poste. Su pelo fucsia, o lo que queda del teñido que se hizo después del Mundial, son el faro que guía al Atlético. Siempre en el sitio apropiado, siempre haciendo lo que más necesita su equipo.

Pero a pesar de lo que diga el resultado, contra el Almería no estuvo solo. Carrasco también mandó un balón al poste, pero el mejor acompañante del francés fue Llorente. Fueron varias las ocasiones en las que se acercó al gol, aprovechando su zancada y su capacidad para sorprender a los rivales con sus llegadas al área. Dos veces se encontraron sus remates con Fernando, el guardameta del Almería.

El Atlético fue mejor, como está siendo mejor que casi todos sus rivales desde que el campeonato se reanudó tras el Mundial, pero eso no le libra de sufrimientos innecesarios ni de los nervios que se manifiestan en la pequeña tangana que hubo casi al final del partido. El Almería estaba frustrado y el Atlético ansioso por que llegara el final.

Sigue haciendo números de campeón el equipo de Simeone, pero ha llegado demasiado tarde al campeonato. Si hubiera despertado antes, el partido contra el Barcelona sonaría diferente.