Guerra civil en Ferrari: "Ser correcto me jode todo el puto rato"

El GP Las Vegas, antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula Uno terminó con Verstappen alzando los brazos... y con Ferrari en llamas. El cabreo de Charles Leclerc ha dado la vuelta al mundo al quedar reflejado a través de la radio del equpo, pues Carlos Sainz supuestamente incumplió la orden de equipo de no adelantarle.

De hecho, el español se dejó pasar por Leclerc en la primera parte de la carrera, al ver que tenía más ritmo con los neumáticos duros. Después, el equipo no estuvo fino con la parada en boxes del español, que perdió posición. A partir de ahí, inició una enorme remontada hacia el podio... que enfadó a su compañero."Sainz tiene orden de no ponerte bajo presión, así que solo pon atención a tus neumáticos. Se le ha dicho que no te adelante, pero está muy cerca", le dijeron desde el equipo. Efectivamente, al salir al circuito con los neumáticos fríos, el monegasco fue adelantado. "Intentadlo en español", ironizó Leclerc

Una vez acabó la carrera con Sainz en el podio, Leclerc mostró su monumental cabreo a través de la radio: "Sí, he hecho mi trabajo, pero... ser correcto y amable me jode todo el puto rato. Todo el puto rato. No es cuestión de ser amable, es cuestión de ser respetuoso. Sé que me tengo que callar, pero es que siempre es lo mismo", se lamentaba Leclerc mientras desde el equipo le animaban por haber "hecho lo correcto" para la escudería.

Sainz no quiso entrar en polémicas una vez acabada la carrera y aseguró que la situación se hablará "entre nosotros". Finalmente, más allá de rabietas, Sainz suma un nuevo podio y Leclerc termina cuarto, lo que mantiene a Ferrari segunda en el mundial de constructores, a 24 puntos de Mercedes y seguida muy de cerca por Red Bull.