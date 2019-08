¡Hala Madrid!: «James y Bale sí ilusionan»

James, el amado

Volvía el 10 colombiano... pero con el 16 a la espalda. La afición se encargó de recordarle en cada acción que el Madrid siempre será su casa. Fue el mejor y la ovación en su cambio, algo que nadie olvidará. «James tiene que jugar siempre... queremos más como él», me decía a la salida un joven madridista. «Ha generado todas las ocasiones de peligro, ¡ha sido el mejor!», comentaba un hombre con su hijo. «¡Qué zurda tiene! En cuanto ha salido del campo el equipo lo ha notado. Esperamos mucho de él», decían dos chicos con la camiseta blanca.

Bale, nueva oportunidad

«Nos falta algo»

El gol del Valladolid cayó como un jarro de agua fría en el Bernabéu. «A este Madrid le falta algo. Es pronto, pero hay que cambiar la actitud de las segundas partes», clamaba un madridista furioso. «Se hablaba de revolución y al final acaban jugando los mismos, la afición quiere ver caras nuevas e ilusionarse», protestaba un padre junto a su hijo. «Estamos empezando, pero no puede ocurrir lo del año pasado... ¡todo menos eso!», añadía un abonado. Y salió el nombre: «Nos falta Neymar, necesitamos una estrella en este Madrid. Él marca la diferencia», reclamó un socio.

Los cambios de Zidane

Muchos madridistas no entendían la pronta salida de James (tenía molestias) e Isco. Pero menos entendieron no cerrar el partido tras marcar Benzema. «Hoy Zidane no ha hecho los cambios correctos...¡había que protegerse tras el 1-0!», coincidían casi todos los aficionados.