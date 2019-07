Hola, me llamo Ivan Saponjic y vengo a jugar en el Atlético

"Buenas tardes, me llamo Milinko Pantic". Así llamaba el desaparecido Andrés Montes al ex jugador del Atlético de Madrid, un futbolista desconocido cuando Radomir Antic lo fichó del Panionios griego para el Atlético del doblete. Milinko fue después imprescindible en el equipo rojiblanco para las jugadas a balón parado y un ídolo al que todavía se recuerda en cada partido en el Metropolitano con un ramo de flores en una de las esquinas del campo.

Pantic era junto a Marcelino una de las leyendas encargadas de acoger al nuevo jugador del Atlético, Ivan Saponjic, que llega del Benfica, firma por tres temporadas y llevará el número "17" en su camiseta. "Su olfato goleador, garra, talento y juventud le convierten en un delantero de gran proyección", dijo el presidente, Enrique Cerezo, al presentarlo. "Aprovecha cada entrenamiento y cada minuto en el campo", fue el consejo que le dio, convencido de que la competencia que hay en el equipo con João Félix, Morata y Diego Costa le servirá para "mejorar y motivarse hasta convertirse en un delantero de referencia".

Saponjic no quiso definir su manera de actuar en el campo, pero sí reconoció "el juego aéreo" como su mayor virtud. El serbio, campeón del mundo sub'20 con la selección que entrenaba Veljko Paunovic en 2015, lleva entrenándose desde el lunes en Los Ángeles de San Rafael con sus compañeros. "Me han aceptado genial todos los jugadores. Por supuesto Savic, Oblak y Kalinic son los primeros que me han ayudado. Tengo que darles las gracias", dice el nuevo delantero rojiblanco. "Las primeras impresiones son fantásticas. Es un honor poder trabajar con un técnico tan bueno, para mí es uno de los mejores del mundo y todo el cuerpo técnico me ha recibido muy bien", añade.

El serbio trabaja con el primer equipo, pero reconoce que al final de la pretemporada llegará el momento de decidir cuál es su futuro inmediato.