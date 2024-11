Horario y dónde ver en directo y online el decisivo Zverev-Alcaraz de las Nitto ATP Finals

Carlos Alcaraz sigue adelante en las ATP Finals 2024 tras superar a Andrey Rublev en su segundo partido de la fase de grupos. A pesar de estar afectado por un resfriado, el murciano consiguió su primera victoria en el torneo y mantiene vivas sus opciones de clasificarse para las semifinales en Turín, con un partido aún por jugar. Carlitos mostró en la cancha su habitual actitud y esa energía especial que lo caracteriza, aunque tendrá que vencer a Alexander Zverev en su último encuentro para asegurar su pase.

El enfrentamiento con el alemán será el undécimo de su carrera, y Alcaraz buscará igualar el historial de enfrentamientos para confirmar su presencia en las semifinales de estas ATP Finals 2024. El año pasado, ya logró la clasificación, pero esta vez se medirá ante un Zverev en buen estado de forma, y también deberá lidiar con su resfriado, que esperamos haya menguado para el día del partido.

El tercer y último encuentro de Alcaraz en Turín tendrá lugar el próximo viernes 15 de noviembre por la tarde, a partir de las 14:00 hora local. En España, el partido será retransmitido en directo por Movistar+, ya sea a través de su canal #Vamos o Movistar+ dial 7, o en los canales del paquete Deportes+. En Latinoamérica, ESPN será el encargado de la transmisión, mientras que TennisTV ofrecerá el servicio en su plataforma bajo suscripción, disponible globalmente en todos los dispositivos.

"Algunos días antes de venir estuve enfermo en casa. Luego, en los entrenamientos, no me sentí mal, lo estaba haciendo bien, encontrándome mejor. Dentro de que estaba malo, podía competir, jugar intercambios largos. Y tenía la esperanza de que con el paso de los días iba a ir a mejor. Pero esta mañana, no sé si por los nervios o por lo que sea, estaba mal, incómodo con el estómago. Aunque no quiero usarlo como excusa, me encontraba mal, esa es la verdad, y eso me limitaba mucho al jugar y no me sentía a gusto", dijo Alcaraz unas semanas antes.