Una imagen que engrandece el deporte: cruza la meta de la maratón de Leeds con su compañero enfermo de ELA en brazos

Es una imagen que engrandece el deporte y resume el poder de la amistad en la adversidad. El entrenador y exjugador de rugby británico Kevin Sinfield cruzó la meta de la carrera con su amigo Rob Burrow, ex jugador de rugby que fue diagnosticado de ELA en 2019, en brazos.

El momento conmovedor llegó al final de la maratón inaugural de Rob Burrow Leeds el domingo y la pareja recibió vítores de los espectadores cuando cruzaron la línea juntos. Burrow jugó para Inglaterra y Leeds Rhinos junto a Sinfield.

Sinfield empujó la silla de ruedas durante la carrera, en la que participaron 12.000 personas, hasta el momento de alcanzar la meta. En ese instante, Sinfield se paró, cogió en brazos a su amigo y ambos cruzaron la línea de llegada ante la emoción de sus acompañantes y todos los asistentes, momento recogido en un vídeo de la BBC. "El apoyo ha sido fantástico", dijo Sinfield, quien se ha propuesto numerosos desafíos para recaudar fondos en apoyo de su amigo y de la investigación de esta enfermedad. "Hoy es una celebración de la amistad", agregó.

Desafíos por los enfermos de ELA

Sinfield, de 42 años, ahora entrenador de defensa del equipo de rugby de Inglaterra, ha emprendido una serie de desafíos de resistencia para recaudar fondos para los enfermos de ELA desde el diagnóstico de Burrow: completó siete ultramaratones en siete días el año pasado y también corrió 162,5 kilómetros en 24 horas.

Ahora, su último reto ha sido empujarle en su silla de ruedas adaptada hasta llegar a la meta de la maratón de Leeds, donde se detuvo justo antes de cruzarla para coger a su amigo en brazos y atravesarla junto a él a las 4 horas, 21 minutos y 54 segundos.

“Será difícil, pero será difícil para todos... Rob me inspiró durante todo el tiempo que lo conocí, especialmente en los últimos años. El hecho de que hoy esté justo debajo de mis narices no me resta inspiración”, declaró.

La esposa de Burrow, Lindsey, también completó el maratón y estaba recaudando dinero para construir una nueva instalación para estos enfermos en Leeds.

Según señala CNN citando informes de medios de Reino Unido, a través de estas pruebas y sus distintas acciones, Sinfield, que además completó esta maratón con una camiseta luciendo el número 7 que llevó su amigo a lo largo de su carrera, ha recaudado más de 9 millones de euros para organizaciones benéficas de ELA desde que éste fuese diagnosticado.