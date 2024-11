Imane Khelif está en problemas: Peligra su oro en París 2024

Imane Khelif revive momentos amargos. Después de todas las polémicas que surgieron en los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a la veracidad de su sexualidad, aparentemente nuevos informes médicos han salido a la luz desde Francia en los que se revela que la peleadora argelina presenta "características masculinas y cromosomas XY".

Estos informes, que presuntamente están respaldados por expertos de los hospitales Kremlin-Bicetre de París y Mohamed Lamine Debaghine de Argelia han abierto nuevamente el debate sobre la medalla que obtuvo la deportista en la competición olímpica. Sin embargo, algunos representantes de la salud que han aparecido inmersos entre la polémica como Jacques Young, endocrinólogo del Hospital Bicêtre, han comenzado a deslindarse de la investigación, tras denunciar el uso de su nombre y la difusión de datos falsos.

El ICONS exige retirar la medalla a Khelif

Kim Jones, cofundadora del Consejo Independiente sobre Deporte Femenino (ICONS), conversó con el diario BILD sobre el tema y, además de exigir que se le retirase la medalla a la deportista debido a los últimos presuntos hallazgos, pidió que hubiesen sanciones para quienes fueron responsables de la participación de Imane Khelif, entre ellos, el Comité Olímpico Internacional (COI) y el equipo argelino, por "poner en riesgo a las mujeres".

Además, señaló que esta situación es "ejemplo de los errores que surgen cuando los líderes temen abordar el tema de género en el deporte". Con esto reafirmó su postura que surgió desde antes de los Juegos, por las dudas sobre la sexualidad de la boxeadora que desde el pasado han estado entre la polémica.

Paris 2024 Olympic Games - Boxing YAHYA ARHAB Agencia EFE

Ya en 2023, la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) le impidió participar en el Campeonato Mundial Femenino, sin embargo, el COI aprobó su inscripción en la cita olímpica. Pero las dudas se elevaron cuando en París su oponente italiana, Angela Carini, se retiró a los 46 segundos del primer asalto para luego declarar que "nunca había sentido un golpe como este", con lo que insinuó que se enfrentaba a un hombre.

Khelif tomará acciones legales

La boxeadora no aguantó más las críticas y los señalamientos que ha recibido, por lo que ha presentado una demanda contra quienes filtraron el informe que pone en duda su sexualidad. El Comité Olímpico Internacional ha divulgado la decisión de la deportista: "Entendemos que Imane Khelif ha tomado acciones legales contra individuos que comentaron su situación durante los Juegos Olímpicos de París 2024 y también está preparando una demanda en respuesta a los últimos informes. El COI no hará comentarios mientras se desarrollen las acciones legales, ni sobre documentos no verificados cuyo origen no pueda ser confirmado".

Por el momento, el Comité Olímpico Argelino también ha respaldado a la boxeadora, quien además de imponer las acciones legales sobre los que han filtrado información que a su consideración es falsa, también lo hará contra quienes le han acosado en redes sociales.