Salen a luz nuevos datos del informe de "masculinidad" de Imane Khelif y la boxeadora toma una drástica decisión

La polémica que rodea a Imane Khalif y al boxeo olímpico no cesa. Tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 en medio de un intenso debate sobre su sexo, un informe médico revelado por el medio francés Le Correspondant ha destapado detalles íntimos sobre Khelif, quien ya había sido descalificada en el Mundial de boxeo 2023 por no pasar las pruebas de género. Publicado por el periodista Djaffar Ait Aoudia, el documento asegura que Khelif tiene un cariotipo XY, típicamente masculino, y niveles de testosterona elevados, concluyendo que padece una deficiencia de alfa 5 reductasa.

El polémico informe médico de Khelif sugiere que una exploración pélvica no mostró la presencia de útero, pero sí evidenció gónadas (testículos) en los canales inguinales, una vagina ciega y un micropene en forma de clítoris. Además, la investigación sugirió que la argelina, aunque viva “plenamente como mujer”, debería someterse a una transición sexual con “corrección quirúrgica” y una “terapia hormonal” para reducir sus niveles de testosterona.

Nuevos datos

Además, según acaba de desvelar el diario Bild, los padres de Khelif podrían tener parentesco consanguíneo. Una conclusión a la que aseguran han llegado dos hospitales: el hospital Kremlin-Bicètre de París y el hospital Mohamed Lamine-Debaghine de Argel. Asimismo, desvelan que la investigación fue realizada por los profesores Soumaya Fedala y Jacques Young.

El COI está al tanto de los informes desde mayo de 2023. Sin embargo, permitió a Khelif competir en París con una excusa que ha sido calificada de "indignante" por el feminismo.

El COI lo sabía todo

El Campeonato Mundial de Boxeo Femenino se celebró en marzo de 2023 en Nueva Delhi (India). Un total de 324 boxeadoras de 64 países compitieron durante la prueba de 10 días, lo que marcó la mayor participación en cualquier edición del campeonato jamás registrada. Sin embargo, el gran evento se vio empañado por la polémica después de que Umar Kremlev, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), anunciara la descalificación de varios boxeadores del campeonato.

Kremlev dijo que los ejecutivos de la IBA se habían reunido antes de la gran final del campeonato para discutir “la equidad entre los atletas y el profesionalismo”, después de que surgieran preocupaciones sobre el sexo biológico de algunos participantes. Agregó que después de “ una serie de pruebas de ADN ”, la IBA “descubrió a atletas que estaban tratando de engañar a sus colegas y hacerse pasar por mujeres”.

Una de ellas fue Imane Khelif. Sin embargo esto no fue suficiente para impedirle boxear en París y el COI defendió a la deportista alegando a su pasaporte. “Estos atletas - en referencia a Imane Khelif y a la taiwanesa Lin Yu-ting- han competido muchas veces antes durante muchos años. No llegaron de repente. En sus pasaportes figuran mujeres y, por tanto son mujeres”, sentenció.

Medidas legales

Tras salir a luz nuevos datos, la campeona olímpica ha emprendido acciones legales contra Le Correspondant por la filtración de un historial médico “no verificado” sobre su género, según confirmó este miércoles el Comité Olímpico Internacional.

“Hemos sabido que Imane Khelif ha emprendido acciones legales contra personas que hablaron sobre su situación durante los Juegos Olímpicos de París 2024 y que está preparando una demanda en respuesta a los últimos informes”, ha declarado un portavoz del COI.

“El COI no hará comentarios hasta que se hayan completado los pasos legales, ni comentará los informes de los medios sobre documentos no verificados cuyo origen no puede confirmarse. El COI está entristecido por el abuso al que está sometida actualmente Imane Khelif”, añadió.

El abogado de Khelif ya presentó una demanda alegando acoso cibernético agravado después de los Juegos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch defendieron a Khelif.

El COI deja en el aire si revocará la medalla de oro, aunque admite que es poco probable.