Imane Khleif, la boxeadora acusada de ser un hombre, desafía a Trump: "Soy mujer, sus políticas no me intimidan"

Nada más llegar al poder, el presidente Trump cumplía su amenaza tras firmar una orden ejecutiva que prohíbe a los atletas transgénero competir en deportes femeninos, cumpliendo una promesa de campaña clave que también podría complicar el papel del país como anfitrión de los próximos Juegos Olímpicos de Verano.

En una ceremonia de firma en Washington , Trump dijo que su administración no permitirá que los atletas transgénero compitan en los Juegos de Verano, que se llevarán a cabo en Los Ángeles en 2028 y sus visados serán denegados. “No vamos a permitir que esto suceda”, dijo Trump, rodeado de partidarios como Riley Gaines, una ex nadadora universitaria que ha recorrido el país testificando contra las políticas que permiten a los atletas transgénero competir en deportes femeninos. “Esto está terminando ahora mismo y nadie podrá decir ni una palabra al respecto porque cuando hablo, lo hago con autoridad”.

"Feliz Día Nacional de las Niñas y las Mujeres en el Deporte", escribió la nadadora felicitándose por la decisión presidencial.

Un funcionario de la administración dijo a los periodistas que la orden de Trump apuntaría a las visas emitidas a atletas transgénero profesionales y de élite que viajan a Estados Unidos para competir en competencias de atletismo femenino.

“Si usted viene al país y dice ser mujer, pero es un hombre que está aquí para competir contra mujeres, vamos a revisar eso para ver si hay fraude”, dijo el funcionario.

En ese acto, Trump volvió a afirmar que dos boxeadoras que compitieron en los Juegos de París del año pasado, Imane Khelif de Argelia, donde no es legal que una persona cambie su género, y Lin Yu-ting de Taiwán, son transgénero.

“¿Quién podría olvidar los Juegos Olímpicos de París del año pasado, donde un boxeador le robó la medalla de oro a una mujer después de brutalizar a su oponente femenina?”, dijo Trump, refiriéndose a una pelea olímpica entre Khelif y la italiana Angela Carini que terminó en menos de un minuto y ayudó a encender una tormenta de fuego sobre la identidad de género de Khelif.

La boxeadora pasa al ataque

Imane Khelif no piensa quedarse de brazos cruzados y ha decidido responder a Trump. La argelina ha declarado que está deseando defender su título olímpico en Los Ángeles y que no se dejará intimidar por Donald Trump. La púgil de 25 años, que ganó el oro en medio de la controversia y la enorme atención mediática en los Juegos Olímpicos de París el año pasado, ha manifestado su intención de repetir la hazaña en 2028 y ha respondido a la afirmación errónea de Trump de que era transgénero.

En una entrevista con ITV News, que se emitirá el miércoles por la noche, Khelif declaró: «Les daré una respuesta directa: el presidente de Estados Unidos emitió una decisión relacionada con las políticas transgénero en Estados Unidos. No soy transgénero. Esto no me preocupa ni me intimida».

Esto ocurrió después de que Khelif interrumpiera una pregunta sobre su sueño de repetir su triunfo, diciendo: «Una segunda medalla de oro, por supuesto. En Estados Unidos, en Los Ángeles». La victoria de Khelif en París, junto con la de la taiwanesa Lin Yu Ting , desató un debate sobre la elegibilidad de género. Figuras de renombre como Trump, Elon Musk y J.K. Rowling intervinieron.

Khelif, quien presentó una demanda por "acoso cibernético" en agosto que nombró a Musk y Rowling , reveló que estaba "profundamente afectada mentalmente" por la "gran campaña mediática" que la rodeaba y dijo que su madre asistía al hospital casi a diario mientras su familia compartía la peor parte de los ataques.

El furor se produjo después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) desestimara los análisis de sangre que llevaron a la ahora desacreditada Asociación Internacional de Boxeo (IBA) a descalificar a Khelif y Lin del campeonato mundial de 2023.

"Nací y crecí como niña"

«Como decimos en Argelia, quien no tiene nada que ocultar no debe tener miedo. La verdad se hizo evidente en los Juegos Olímpicos de París: se expuso la injusticia y, posteriormente, el COI reconoció la verdad en París», asegura.

"Me considero una niña, como cualquier otra. Nací niña, crecí como niña y he vivido toda mi vida como tal. He competido en numerosos torneos, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio y otras competiciones importantes, así como en cuatro campeonatos mundiales. Todo esto ocurrió antes de que comenzara a ganar y obtener títulos, pero una vez que comencé a lograr el éxito, comenzaron las campañas en mi contra", sentencia.

La semana pasada, el presidente saliente del COI, Thomas Bach, afirmó que la controversia sobre la participación de ambas boxeadoras en los Juegos Olímpicos se basaba en una campaña de noticias falsas procedente de Rusia.