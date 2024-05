La impactante declaración de Guardiola sobre su futuro

Pep Guardiola levantó una nueva Premier League. Sin embargo, el técnico español dejó helados a sus seguidores. “La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme. Ya hablé con el club y le dije que por ahora quiero quedarme. Estaré aquí la próxima temporada, luego hablaremos, [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/deportes/foden-acerca-guardiola-alex-ferguson_20240519664a3bb92dc8ee00018a731b.html|||pero llevo ocho o nueve años aquí… Veremos”, sorprendió. Hace un tiempo, Guardiola sí reconoció que si existía una sanción por parte del City Group por incumplimiento al Fair Play financiero, se marcharía. ]]

Desde 2016, Guardiola levantó 17 títulos (seis Premiers, dos FA Cups, cuatro Copas de la Liga, dos Community Shields, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes) convirtiendo al City en uno de los equipos más temibles de Europa.

“Si cuando llegué aquí me decían que iba a ganar seis ligas en siete años no me lo creía. Te habría llamado loco, no hay forma de conseguirlo. Con todos estos jugadores del Manchester United, Liverpool o Chelsea, con todos esos equipos. Este periodo es nuestro. Estuvimos sin Haaland varios meses y Álvarez hizo un trabajo increíble. Foden tiene un gran talento. En el momento importante cumplió. Tenemos jugadores fantásticos, pero con Foden tenemos un extra. Y el Arsenal nos ha empujado a estar a otro nivel. Antes lo hizo el Liverpool, pero en las dos últimas temporadas ha sido el Arsenal", dijo.

“¿El secreto? Mucho trabajo. Hay que ser humilde. No diré que soy un mal entrenador, pero tengo un apoyo increíble por parte del club. Tenemos una gran ética de trabajo, todo el mundo aporta su trabajo y cada departamento del club es muy importante. Esa es la verdad y la realidad”, insistió Guardiola.

“El director deportivo me da estos jugadores y yo tengo que encontrar la mejor posición para ellos. No podemos jugar con un falso nueve con Haaland, por ejemplo, tenemos que adaptarnos a las características de los jugadores. No es que yo tenga una idea y todos tengan que seguirla, nos adaptamos a los jugadores”, continuó.

“No creo que una decisión haya sido tomada, pero la sensación en la industria es que Guardiola dejará el club en verano de 2025. Eso sí, no tengo evidencias todavía para respaldar eso”, zanjó.