Imputados el abogado y las hermanas de Maradona por presunto fraude con la marca del futbolista

La Justicia argentina dictó hoy el procesamiento de Matías Morla, abogado y ex representante de Diego Maradona, junto a sus hermanas Rita y Claudia Maradona, por la sospecha de apropiación ilegal de marcas pertenecientes al astro del fútbol. También fueron procesados el cuñado de éste, Maximiliano Pomargo; la escribana Sandra Iampolsky; y Sergio Garmendia, empleado legal de Morla.

Además del procesamiento, el juez ordenó un embargo sobre estas personas por un monto de 2 mil millones de pesos (1 millón de euros, aproximadamente). El origen de la causa se remonta a una denuncia interpuesta en 2021 por los cinco hijos de Maradona —Dalma, Gianinna, Diego Junior, Dieguito Fernando y Jana— quienes acusaron a Morla y otros involucrados de apropiarse indebidamente de los derechos de las marcas relacionadas con la imagen del Diez.

Según los documentos judiciales, Morla ejercía la presidencia de la empresa Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022. Ya en febrero de 2021, la Justicia lo había intimado para que transfiriera el manejo de los derechos de imagen de Diego Maradona a sus herederos. A pesar de ello, el litigio continuó hasta derivar en el procesamiento reciente.

La decisión judicial fue valorada por la parte denunciante, especialmente por el representante legal de Jana, quien expresó conformidad: “Era algo que esperábamos hace tiempo”. Con esta medida, se da un paso significativo en el proceso de restablecer los derechos patrimoniales ligados a la figura de Maradona, y determinar responsabilidades en torno a la propiedad de sus marcas