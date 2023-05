El insulto a Alcaraz en Roma por no firmar un autógrafo

Carlos Alcaraz es el tenista del momento, ya no solo por llegar a Roma después de ganar en Madrid, sino también por ser el número uno en tan poco tiempo. El tenista murciano se encuentra en la capital italiana y debutará este próximo sábado. Si todo va bien, podría verse las caras contra Djokovic en una supuesta final. Tal y como siempre le ocurre, a Alcaraz le esperaban muchos aficionados en busca de un autógrafo o cualquier recuerdo de su ídolo. El español no se detuvo a responder sus peticiones y, de repente, se escuchó: "Trozo de mierda".

Alcaraz respondió de una manera diferente: una sonrisa y siguió caminando. El propio tenista ya explicó hace unos días la importancia que tiene para él este gran momento de forma en el que se encuentra. "Son logros muy bonitos para mí, décimo título, cuarto Masters 1.000, defender título en Madrid, defender en Madrid... Son cosas muy grandes, estoy orgulloso, y como he dicho muchas veces, soy ambicioso. Es importante tener a Juan Carlos allí. Me ha ayudado mucho en un partido como el de hoy en el que ha habido problemas y fuera de pista se ve todo mucho mejor y te dan herramientas para intentar sobreponerme, intentar estar positivo... Juanqui y todo mi equipo dándome ánimo para volver a estar positivo, porque ha habido un momento en el que lo negativo me ha comido un poco, es importante", afirmó.

El español también asombra por su gran capacidad para esquivar grandes lesiones. "Las lesiones, hay que intentar cuidarse al máximo. El tema mental, de cansarme de ganar, de viajar, de jugar al tenis, no me preocupa, porque sé que no va a pasar. Sí un poco las lesiones, cuidarse físicamente, y lo vamos a intentar cuidar junto con mi equipo todos los días", desveló.