Carlos Alcaraz: "Soy un jugador de finales"

Carlos Alcaraz entra en la sala de prensa y como todos los días, saluda: "Muy buenas". Esta vez, después de ganar la final a Struff, pide un poco de agua antes de explicar lo que ha sentido después de ganar el título .

Décimo título se pone primero en la RACE y el número uno, a tiro

"Son logros muy bonitos para mí, décimo título, cuarto Masters 1.000, defender título en Madrid, defender en Madrid... Son cosas muy grandes, estoy orgulloso, y como he dicho muchas veces, soy ambicioso y vamos a ir a por Roma".

Lo que significa Madrid

"Para mí es todo. He pasado mis tres últimos cumpleaños aquí, pero muchos otros viendo el torneo desde pequeño. Llegó una edad en la que yo no celebraba los cumpleaños como los otros niños, venía aquí a disfrutar del tenis, soñaba con que algún día iba a estar aquí jugando. Y hacerlo y además ganar... Es un sitio súper especial, recuerdo al chico de seis años que venía aquí a ver buen tenis".

Diferencias con final del año pasado

"He disfrutado más que he sufrido, pero también he sufrido. En un momento se ha puesto muy complicado. He sobrevivido muchísimas veces con mi equipo, jugar delante de mi gente, mis amigos y España en general siempre es especial".

¿Has cambiado la táctica durante el partido?

"El segundo set respecto al primero él ha metido más primeros y me ha costado, pero no he cambiado la táctica. He aprovechado los momentos que he tenido, sobre todo en el primero y en el tercero. Muy contento de aprovecharlo, porque él también ha tenido oportunidades al comienzo del tercero, y me ha apretado bastante.

"En un momento el pensamiento negativo me ha comido un todo"

Coaching, ¿ayuda?

"Es importante tener a Juan Carlos allí. Me ha ayudado mucho en un partido como el de hoy en el que ha habido problemas y fuera de pista se ve todo mucho mejor y te dan herramientas para intentar sobreponerme, intentar estar positivo... Juanqui y todo mi equipo dándome ánimo para volver a estar positivo, porque ha habido un momento en el que lo negativo me ha comido un poco, es importante.

4 Masters 1.000 en 4 finales disputadas

"La capacidad de jugar en los momentos importantes la tengo, creo que soy un jugador que en esos momentos es cuando me crezco y soy capaz de hacer cosas diferentes, eso es lo que me caracteriza. Con mi equipo nos decimos que soy un jugador de finales, he jugado doce o trece y he perdido muy pocos (ha perdido tres, Umag y Hamburgo 2022 y Río 2023), y creo que es porque en los momentos importantes doy mi mejor nivel".

¿Dónde está la trampa para el futuro?

"Las lesiones, hay que intentar cuidarse al máximo. El tema mental, de cansarme de ganar, de viajar, de jugar al tenis, no me preocupa, porque sé que no va a pasar. Sí un poco las lesiones, cuidarse físicamente, y lo vamos a intentar cuidar junto con mi equipo todos los días".

"Los días que no me encuentro bien puedo jugar a un nivel alto"

Ganar partidos jugando mal y aficionados que se han enamorado del tenis por él

"Creo que sí soy de los que cuando juega mal puedo sacar partidos adelante. El 80 por ciento de los partidos del año no los juegas al nivel que tienes y no sientas al nivel de cuando juegas espectacular. Esos días cuentan el doble, sobreponerse ante los problemas las dificultades... Suma el doble. Creo que juego a un nivel alto los días que no me encuentro del todo cómodo. Y saber que a las personas les transmito las ganas de ver tenis, que es mi vida, mi pasión, es una maravilla".

Incómodo al resto, ¿punto de mejora?

"Contra estos jugadores es complicado jugar, tiene un gran saque y una gran volea, pero en la mayoría de juegos al resto me he sentido cómodo, he tenido mis oportunidades, algunos se me han escapado por detalles".

Consejo a los que están empezando

"Que disfrute del camino. La primera vez que estás fuera, que no estás con tus padres... Hay que disfrutarlo. Yo cuando era pequeño había muchos días que no quería jugar, pero como he dicho antes, esos días son los que valen doble. Tienes que ponerle actitud y pasión".