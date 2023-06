Los insultos homófobos que recibieron los futbolistas Borja Iglesias y Rubial por llevar un bolso .

Aitor Ruibal y Borja Iglesias recibieron un sinfín de comentarios homófobos tras posar con un bolso junto a Víctor Ruiz, Víctor Camarasa y Juanmi, todos ellos estaban invitados a una boda. Ruibal escribió una serie de tuits para condenar la homofobia y después Borja Iglesias apoyó los mensajes de su compañero.

"Tras los intentos frustrados por parte de una minoría ruidosa de ridiculizar a mi compañero Borja Iglesias y a mi, en referencia a nuestra vestimenta así como a su supuesta vinculación con nuestra orientación sexual, solamente quiero subrayar. La importancia de mantener el respeto hacia cualquier persona, con independencia de su orientación sexual o de cualquier índole. La necesidad, de una vez por todas, de normalizar y convivir entre todos rechazando y alejándonos de cualquier tipo de fobia, para hacer que se pueda convivir con normalidad en nuestra sociedad. Condenar la homofobia que, evidentemente, sigue existiendo en mayor o menor medida y luchar por su erradicación. Aquellos que a estas alturas continúan mostrando comportamientos de este tipo, necesitan ayuda de manera urgente. El problema lo tienen ellos por su intolerancia y sus complejos. Y lo más importante, GRACIAS POR TODOS LOS MENSAJES DE APOYO!!", afirmó Aitor.

Por su parte, Borja Iglesias también reaccionó. "Cada vez que suceden este tipo de situaciones en referencia a las fobias que todavía existen, me dan fuerza para seguir peleando para que cada uno haga y disfrute consigo y con los demás como le dé la real gana. Muchísimas gracias por todos los mensajes de cariño que siempre me dais. Y a los que estáis todavía en la prehistoria os mando mucho ánimo, tiene que ser muy difícil no evolucionar y seguir condicionándose a uno mismo en lugar de disfrutar de lo preciosa que es la vida".

"Son gays. Tienen pluma. Están juntos, son novios", son algunas de las frases más sonadas. Otros muchos insultos fueron borrados al instante ante el riesgo de ser denuncidos.