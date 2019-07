Javier Tebas:"Prefiero que Neymar no venga a la Liga"

El presidente de la LaLiga, Javier Tebas, no quiere que la estrella del PSG, Neymar, vuelva a vestir los colores azulgrana . "Yo prefiero que no venga a la Liga porque no es un buen ejemplo. Si se porta mejor... Puede ser un gran jugador, pero el comportamiento también es muy importante en los valores que transmitimos como competición", indicó el mandatario en una entrevista en El Transistor de Onda Cero.

Pese a lo que podría suponer para la competición el regreso de Neymar, por tema de marca y por la calidad que podría aportar a la Liga, Tebas no ve factible su vuelta. "En la Liga siempre queremos traer grandes jugadores, pero en el caso de Neymar ese comportamiento no es bueno para la competición porque al final la noticia es si el jugador ha hecho esto o aquello. Hemos trabajado mucho en la Liga para mantener los valores y no queremos cambiar la imagen", añadió.

Sobre si el Barça podría incumplir el fair play financiero con el fichaje del brasileño, Tebas lo tiene claro: “Para poder encajar ese fichaje en el fair play financiero, el Barcelona tendría que darle salida a algún jugador. Dependerá del precio", dijo.