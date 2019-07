El Atlético confirma el fichaje de Joao Félix, el más caro de su historia

Con un vídeo titulado «Puro Talento» el Atlético de Madrid da la bienvenida a su nueva estrella, el portugués Joao Félix. El club rojiblanco homenajea en esas imágenes al Museo del Prado en su segundo centenario y también a su nuevo futbolista, el más caro de su historia.Los 126 millones que el Atlético abonará al Benfica –120 de traspaso más los intereses por el pago diferido– lo convierten, además, en el cuarto jugador más caro de la historia por detrás de Neymar (220 millones), Mbappé (180) y Coutinho (140). El portugués firma por siete temporadas con el club rojiblanco. Un fichaje de futuro.

El Benfica ha hecho públicas las condiciones del traspaso. Al cotizar en Bolsa está obligado a informar de sus operaciones al Mercado de Valores. El Atlético sólo abonará 30 millones en el primer plazo y en el siguiente, los 96 restantes hasta completar los 126 que debe recibir el club portugués. Además, el Atlético se hace cargo del millón doscientos mil euros que debe recibir el Oporto como club formador debido al mecanismo de solidaridad establecido por la FIFA. Jorge Mendes, el representante del futbolista, percibirá 12 millones de euros por los servicios de intermediación.

La edad del jugador, 19 años, no ha sido un inconveniente para que el club rojiblanco haya decidido convertirlo en la bandera de su nuevo proyecto. La marcha de Griezmann, que aún no ha abonado la cláusula de rescisión, deja un vacío en la delantera del Atlético que trata de llenar con uno de los jóvenes más prometedores del fútbol europeo. Igual que sucedió con Marcos Llorente y Rodri, que el francés aún siga siendo jugador del Atlético no ha impedido que el club anuncie que su nueva estrella llevará el número «7», el mismo que ha lucido Griezmann desde que llegó hace cinco temporadas.

Joao Félix ha marcado 19 goles en partidos oficiales esta temporada, 15 de ellos en Liga y tres más en la Liga Europa, donde se ha hecho notar en las últimas rondas. Además ha repartido 11 asistencias. Es una apuesta arriesgada, más si se tiene en cuenta el habitual funcionamiento de Simeone con los nuevos. Son muy pocos los que se ganan la confianza desde el primer momento. El caso de Rodri esta temporada ha sido una excepción. Incluso Griezmann y Oblak, las dos banderas del equipo rojiblanco en los últimos cursos, tuvieron que pasar su temporada de mili antes de ganarse la confianza absoluta del preparador argentino.

«El Atletico es un equipo que históricamente compra jóvenes para que se desarrollen. Queremos un chico con talento y que pueda absorber nuestras ideas. Como Oblak cuando vino, que no era el Oblak de hoy. Como Giménez, como cuando Lucas Hernández apareció en la cantera, como Griezmann que cuando vino no era el mismo de hoy...», explicaba el técnico rojiblanco en una entrevista en su país con Fox Sports hace unos días.

El Atlético comienza hoy sus entrenamientos de pretemporada, pero Joao Félix aún no empezará a trabajar con sus compañeros. Terminó más tarde el curso después de participar con su selección en la Liga de Naciones, en la que se impuso, y disfrutará de unos días más de vacaciones.