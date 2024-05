Jorge Martín arrasa en el Sprint de Le Mans y Marc Márquez remonta a lo grande

"He hecho la salida perfecta", confirmaba Marc Márquez sobre el inicio de una remontada que le llevó del puesto trece al segundo en el Sprint de Le Mans. Se le complicó el fin de semana con un viernes en el que no encontró el camino y el sábado no salió con la convicción suficiente para meterse en la Q2. Así que le tocaba salir de atrás y en la carrera corta no fue un problema "He salido bien. O te colocas bien o no y he encontrado el hueco en todo momento. Pero lo más importante es que he mostrado ritmo y potencial", continuaba el de Cervera, feliz con un nuevo podio y la sensación de que los problemas del día previo se habían quedado atrás. "Voy aprendiendo cosas, pero me quedo con el potencial en seco, que lo dije, que habría algún fin de semana que se nos atragantaría y ha sucedido. Se nos hizo cuesta arriba el viernes, pero hoy duermo tranquilo", cerraba el "93", que necesita otra remontada igual este domingo o que la lluvia, que puede caer, le eche una mano.

Se divirtió Marc en un Sprint que parecía destinado a un mano a mano entre Martín y Bagnaia; y lo que pasó es que sólo Jorge estuvo a la altura. Se escapó nada más empezar y después gestionó su ritmo, que era tan bueno como su velocidad a una vuelta. Antes, en la Q2, había bajado por primera vez en la historia de Le Mans de 1:30. Una brutalidad pero al alcance del líder del Mundial, que olvida su cero el domingo en Jerez y se dispara hasta los 29 puntos de ventaja sobre Pecco, y uno menos respecto a Bastianini. Es el hombre más en forma y aprovechó el extraño día de Bagnaia, que tras la caída en el final de la Q2 salió al Sprint con la segunda moto que no funcionó. "Estamos mirando qué ha pasado. Hacía cosas extrañas, no iba como yo esperaba", explicaba sobre su abandono tras una mala salida y tres vueltas que acabaron con el italiano fuera de la pista. Un pequeño pasito atrás que espera compensar este domingo, ya con la moto titular y un ritmo tan bueno como el de Martín.

Viñales completó el podio español, mientras que Aleix (5º) y Acosta (6º) hicieron que hubiera cinco españoles en el sexteto de cabeza.

Este domingo parece que el sol y el calor se convierten en amenaza de lluvia, lo normal en el circuito Bugatti, con lo que habrá que ver cómo se adapta cada uno. "Saliendo el 13º puede ser una buena noticia, aunque ya se sabe que la lluvia puede ser un aliado o tu peor enemigo", avisaba Marc, que quiere seguir disfrutando.