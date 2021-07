Deportes

Estados Unidos se estrelló ante Francia para empezar. Después de mandar los dos primeros cuartos, los “bleus” frenaron a la selección estadounidense y acabaron con la racha de 25 victorias seguidas de los USA en los Juegos. Desde las semifinales de Atenas 2004 ante la Argentina de la Generación Dorada no sufrían una derrota olímpica. En el estreno en Tokio, 17 años después, llegó el tropiezo ante una Francia muy superior en los dos últimos periodos. Un parcial de 11-25 en el tercero marcó la tendencia del partido para el tramo decisivo. El equipo de Popovich remontó, pero se hundió en los minutos decisivos. Francia no tembló y se impuso incluso con autoridad.

Estados Unidos pudo comprobar el camino que le espera si quiere revalidar el oro. Los USA tuvieron domesticada a Francia hasta que los galos se desataron en el tercer cuarto. Al poderío interior de Gobert se sumaron Fournier y De Colo. El alero de los Celtics encadenó una racha de acierto indefendible para los USA. Se plantó con 22 puntos al final del tercer cuarto y fue el principal responsable del parcial 11-25 que dejó a los estadounidenses por detrás con diez minutos por detrás.

El equipo USA que se midió en el último amistoso a España no contaba entre otros con Holiday, el base titular de los Bucks de Milwaukee. El campeón de la NBA hace menos de una semana se encargó de reactivar a su equipo. Holiday está llamado a ser un jugador determinante para Popovich en los dos lados de la cancha. Los seis puntos de diferencia con que Francia entró en el último periodo desaparecieron de inmediato, pero los galos no se rindieron (69-67 a 4:30). Volvió a aparecer Fournier y Francia entró en ventaja en el último minuto con un triple del alero. Con 76-74, Estados Unidos falló tres triples en posiciones cómodas y con sólo cuatro franceses defendiendo, ya que Yabusele estaba tendido en la cancha. En el siguiente ataque De Colo no tembló y estableció una ventaja definitiva (78-74) a 21 segundos del final. Un resbalón de Lillard fue la culminación de dos cuartos para olvidar. La derrota del Team USA en el estreno ya era un hecho.

76. Estados Unidos (22+23+11+20): Lillard (11), Lavine (8), Durant (10), Green (2) y Adebayo (12) -quinteto titular- Johnson (0), Middleton (0), Tatum (9), McGee (2), Holiday (18) y Booker (4).

83. Francia (15+22+25+21): De Colo (13), Fournier (28), Batum (5), Yabusele (6) y Gobert (14) -quinteto titular- Luwawu (2), Heurtel (5), Poirier (3), Cornelie (0) y Fall (7).

Árbitros: Locatelli (Bra), Weiland (Can) y Mazzoni (Ita). Eliminado Durant. Técnica al banquillo francés.

Incidencias: Saitama Super Arena. Partido correspondiente a la primera jornada del Grupo A.