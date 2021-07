Deportes

Adriana Cerezo emocionó a toda España con su actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Fue plata en taekwondo con 17 años y sólo cedió en la final ante la número uno del mundo y en los últimos cinco segundos. Su manera de salir a competir con una sonrisa de oreja a oreja, animándose y con los “vamos” ha sido ensalzado tanto como su madurez en el tatami pese a la edad que tiene para ir superando a rivales con mucha más experiencia que ella. Pese a que en el Makuhari Messe Hall no había público por la pandemia, ella pidió a todo el que había, incluso a los periodistas, “si podéis”, que la animaran. Sentía el cariño, también a través del móvil entre combate y combate, y pese a que al final tuvo un sabor agridulce porque rozó el oro, con el paso de las horas irá valorando más la hazaña que es su plata. Al día siguiente, ya mostró un mensaje en Twitter que ha emocionado a todo el mundo: “Indescriptible la sensación de tener a toda tu gente detrás” escribió en Twitter, seguido de una bandera de España. “No me quedan palabras de agradecimiento para todas las personas que me han mostrado su apoyo antes, durante y después de la competición. Increíble”, añadió, para cerrar con el emoji de las palmas de la mano cerradas como agradecimiento.