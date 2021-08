Deportes

España no puede repetir la historia y cae ante Francia en cuartos

España, la subcampeona olímpica en Río, no peleará por las medallas en Tokio. La ambición y la competitividad habitual no fueron suficientes ante una selección superior en lo físico y que se cobró todas las derrotas de anteriores campeonatos en los cuartos de final de los Juegos. Francia dominó, pero el equipo de Lucas Mondelo fue capaz de levantarse en el último periodo e incluso tener opciones de victoria. Una perdida en el último ataque con 64-66 acabó con las opciones de España. Tras el varapalo en el Eurobasket de Valencia ha llegado el adiós olímpico en cuartos. Por primera vez desde 2013, España cierra un verano sin medalla.

Era el ecuador del segundo cuarto y Lucas Mondelo solicitaba un tiempo muerto porque Francia vivía demasiado cómoda. “Tenemos que tener un poquito menos de ansiedad y no renunciamos a los tiros”, decía el seleccionador. Francia, otra vez subcampeona de Europa hace mes y medio en Valencia, funcionaba como un equipo. Diez de las once jugadoras de su rotación habían anotado y España se enfrentaba a una crisis en ataque con sus dos pilares, Alba Torrens y Astou Ndour, maniatadas. Las faltas habían anulado a la alero. Y la pívot estaba controlada por las gigantes galas. Francia mandaba (19-33) y los porcentajes de tiro (6/19 en tiros de campo y 2/10 en triples) no auguraban nada bueno. Hasta que la defensa de España empezó a funcionar.

El equipo se olvidó de las faltas de Alba Torrens, de la lesión de Maite Cazorla y se centró en el trabajo atrás. Las canastas fáciles de Francia se acabaron y Cristina Ouviña encontró el ritmo adecuado para incomodar a las “bleus”. La base empezó a conectar con Ndour y España encontró vías libres hacia el aro rival. La pívot terminó el segundo cuarto con diez puntos y España resucitó con un parcial 11-3 antes de descanso (30-36).

Ante la única selección que puede competir físicamente con Estados Unidos, España apretó más el partido. Llegó a tener a la vista a Francia (38-40) de salida en el tercer cuarto. La virtud de las galas es que a su imponente físico suman mucho talento. La respuesta al intento de acercamiento fue un parcial de 0-8 con la selección sumergiéndose otra vez en una crisis ofensiva (38-48). Se trataba de sobrevivir a la espera de que en algún momento el sangrante 3/15 en triples con que se cerró el tercer cuarto diera la vuelta (48-55).

Laia falló el primer intento del tramo decisivo, pero apareció Maite Cazorla. La torcedura de tobillo era historia y cinco puntos consecutivos fueron el aviso de que España quería guerra. La selección estaba muy viva y, como llevan haciendo toda la vida, empezaron a creer y a Francia le aparecieron los fantasmas de anteriores campeonatos. Otro triple de Maite puso a la selección por delante (58-57). En medio del drama (62-63) llegó la quinta falta de Alba Torrens. España no tenía a su jugadora más determinante para afrontar el último minuto. Francia sí. Johannes se inventó una canasta en la última décima del ataque francés (62-65 a 23.3). La respuesta llegó con una bandeja de Cazorla (64-65). España hizo falta rápida y Duchet sólo anotó un tiro libre (64-66). La selección se encontró con 16.6 segundos para forzar la prórroga o buscar la victoria. La pizarra apuntaba a Maite Cazorla. Silvia Domínguez la encontró en la esquina, pero a Cazorla se le escapó el balón por la línea de fondo. España se quedó sin pelear por las medallas.

64. España (16+14+18+16): Domínguez (7), Ouviña (11), Torrens (10), Gil (4) y Ndour (16) -quinteto titular- Cazorla (12), Casas (2), Carreras (2), Conde (0) y Palau (0).

67. Francia (21+15+19+12): Duchet (7), Michel (2), Williams (11), Gruda (6) y Miyem (9) -quinteto titular- Johannes (18), Chartereau (4), Rupert (4), Fathoux (0), Vukosavljevic (4) y Ciak (1).

Árbitros: Mazzoni (Ita), Silva (Bra) y Beker (Aus). Eliminada Torrens.

Incidencias: Saitama Super Arena. Cuarto partidos de cuartos de final del torneo femenino.

Resultados cuartos de final: China, 70-Serbia, 77; Australia, 55-Estados Unidos, 79; Japón, 86-Bélgica, 85 y España, 64-Francia, 67.

Semifinales: Estados Unidos-Serbia (06:40, viernes) y Japón-Francia (13:00, viernes).