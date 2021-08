Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez: un bronce en los Juegos de Tokio que empezó en los de Río

Deportes

Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez lograron el bronce en la clase 470 de vela y cumplieron un sueño tras una Medal Race complicada, como casi todas las que se han disputado en el campo de regatas de Enoshima, con muchos barcos con opciones. Un último día muy exigente, sobre todo para Nico Rodríguez, que no paró de remar en todo momento, arriba y abajo, más de 20 minutos de esfuerzo constante que mereció la pena. La vela vuelve a ser talismán para España. Pese a que no sea el deporte más popular y el que más se practica, sí es el que más éxitos olímpicos ha dado, con 21 metales en toda la historia, 13 de ellos de oro. Tras no lograr medallas en Río (dos diplomas olímpicos), en Tokio han sido dos: el bronce de Joan Cardona en Finn y éste de Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez.

Y precisamente esta medalla empezó en Brasil hace cinco años. Hubo una llamada que lo cambió todo. Los de Tokio son los segundos Juegos de Jordi Xammar. En Río 2016 compitió junto con Joan Herp, el que había sido su compañero durante los último nueve años. Eran los más jóvenes del equipo español en Brasil y terminaron duodécimos. Herp quería cambiar de rumbo para estudiar y Xammar ya estaba pensando en Tokio. Desde el mismo aeropuerto de Río telefoneó a Nicolás Rodríguez y se lo propuso. Pero Nico estaba en Austria estudiando holandés, porque en Holanda, de donde era su novia, le habían ofrecido trabajo de odontólogo, que es su profesión. Había dejado de lado la vela después de intentar ser olímpico con todas sus fuerzas, pero al final se quedó sin recursos económicos. Pese a todo, la proposición de Xammar era tentadora, es lo que siempre había deseado. Y, claro, ¿cómo decir que no?, ¿cómo renunciar y luego, quizá, ver a Jordi en el podio de Tokio y pensar ‘yo podía haber estado allí’? Así que tras pensarlo un poco, no demasiado, decidió que sí, que adelante, que estaba dispuesto a darse una nueva oportunidad. La foto del podio de Xammar se ha producido, pero con él al lado. El ciclo olímpico ha tenido el final perfecto, ya que en los últimos tres Mundiales habían estado entre los mejores: bronce en Aarhus 2018, plata en Enoshima 2019 (en el mismo escenario de los Juegos) y bronce en Vilamoura 2021.

Pero el comienzo no fue tan sencillo. Les costó adaptarse, lógicamente, los resultados tardaron en salir, pero Xammar reconoce en un vídeo facilitado por la Federación que “se iba a la cama y sabía que iba a funcionar”. Lo ha hecho. Los más de 250 días al año que pasan juntos, con sus risas y sus discusiones, han dado sus frutos. Forman un dúo muy equilibrado, la energía, el estar dando vueltas todo el rato a la cabeza, el dinamismo de Jordi y la calma y el trabajo de Nico. El último día partían desde la tercera posición, con opción de alcanzar a Gran Bretaña en la plata. El oro estaba decidido para Australia, que sólo tenía que acabar. Lo hizo en primera posición, para volver a demostrar que son los mejores. La carrera estuvo igualada, el barco español sufrió y por un momento lo pasó mal. Tenía que vigilar a Nueva Zelanda, el peligro por el bronce, que terminó dos puestos por delante (tercero), pero con eso no le valía. El quinto lugar de Jordi y Nico sirvió para conservar el sitio en el podio, pero no para atrapar la plata. Gran Bretaña se hundió con el octavo lugar en la Medal Race, pero Suecia se coló en el segundo puesto del cajón.

La locura llegó al equipo español después de superar la meta. “Vamos, vamos”, gritaba Xammar mientras golpeaba el barco con la palma de la mano. Se abrazó con Nicolás, lanzaba besos a los compañeros y entrenadores que estaban esperando. Tan entusiasmados estaban que el barco terminó dado la vuelta. Pero qué importaba ya. Todo era felicidad.