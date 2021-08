Deportes

Estados Unidos volvió a ganar el oro olímpico. Francia obligó al equipo de Gregg Popovich a mostrar la versión compacta que ha ofrecido en los cruces decisivos. El Team USA ha sido un bloque inabordable para España, para Australia y para Francia. Sin los estrellones de la NBA, salvo Kevin Durant y Damian Lillard, Estados Unidos revalidó el título. Supo manejar la final. Francia peleó hasta el minuto 40, pero nunca llegó a dar la sensación real de que el oro peligraba para los yanquis. Con una selección alejada de las mejores versiones del Dream Team, las de Pekín y Londres, los norteamericanos sumaron un nuevo oro.

Y eso que los dos últimos partidos oficiales entre Francia y Estados Unidos acabaron con sendas victorias de los “bleus”. La última fue en la primera fase en Tokio con relativa autoridad (83-76). El precedente anterior fue en los cuartos de final del Mundial de China. Francia pasó a semifinales (89-79) en un partido en el que los yanquis bordearon el ridículo.

Francia manejó el primer cuarto, pero lo hizo más por los errores en el tiros del Team USA que por sus aciertos. Los ocho primeros lanzamientos de tres del equipo de Popovich fueron un pleno de fallos. Fueron tiros bien seleccionados, pero sin puntería por parte de cuatro jugadores diferentes. Francia no hizo sangre de los errores (10-4). Y cuando comenzaron las rotaciones y entró el primer triple de Durant (29 puntos), los yanquis se empezaron a sentir más cómodos. El talento del alero de los Brooklyn Nets bastó para contrarrestar el dominio interior de Gobert. Francia buscaba a su hombre grande; Estados Unidos, a su particular arma letal.

USA siguió insistiendo con el tiro exterior pese a los errores iniciales. A los ocho primeros fallos siguieron tres aciertos. Gobert se sentó en el banquillo y con las rotaciones, Estados Unidos pasó a dominar. La primera escapada seria llegó en el segundo cuarto (26-39). Tatum tomó el relevo de Durant. El alero de los Celtics anotó 11 puntos antes del descanso y a Francia le costaba mucho sumar. De Colo y Fournier estaban atados y a los galos sólo les quedaba seguir buscando a Gobert. Los puntos llegaban despacio, pero al menos llegaban. El pívot (16 puntos, 8 rebotes y eliminado por faltas) acudía a la línea de tiros libres (terminó en un flojísimo 6/13) y poco a poco Francia se rehizo. Sobrevivió a los 21 puntos de Durant y a la amenaza de Tatum.

A la pareja estadounidense que fue una amenaza permanente se sumaron Lillard y Lavine en el tercer cuarto. Francia se agarró a los triples de Yabusele. El nuevo jugador del Madrid y la figura de Gobert fueron la única respuesta porque los exteriores desaparecieron. Y casi fue mejor que lo hicieran porque el único que apareció fue Heurtel. Fue un lastre. Al final del último cuarto su hoja de servicios era -18 con él en pista y cuatro pérdidas. Si Francia llegó viva al tramo decisivo fue por una reacción final in extremis cuando empezaba a oler a cadáver. Collet recurrió de nuevo a dos grandes en cancha. Dos triples, de Luwawu-Cabarrot y Batum, sujetaron al partido a los galos (63-71).

El último cuarto fue un ejercicio de resistencia de Francia. No permitió que Estados Unidos volviera a escaparse, pero los yanquis no temblaron. Los galos llevaron la pelea al límite, aunque los USA no perdieron el foco en ningún momento. Hubo un 67-73 a 6:30; un 76-82 a 2:20; un 78-84 a un minuto del final; incluso un 82-85 a diez segundos para la conclusión... Dos tiros libres de Kevin Durant, de quién si no, sellaron la victoria del Team USA. Popovich convenció a los suyos de que a los rivales FIBA hay que respetarlos. Estados Unidos lo hizo y mantuvo la tradición.

82. Francia (18+21+24+19): De Colo (12), Fournier (16), Batum (5), Yabusele (13) y Gobert (16) -quinteto titular- Luwawu-Cabarrot (11), Heurtel (0), Poirier (0), Fall (4) y Ntilikina (5).

87. Estados Unidos (22+22+27+16): Lillard (11), Holiday (11), Booker (2), Durant (29) y Adebayo (16) -quinteto titular- Green (0), Lavine (5), Tatum (19) y Middleton (4).

Árbitros: Locatelli (Bra), Zurapovic (Bos) y Weiland (Can). Técnica a Fournier. Eliminado Gobert.

Incidencias: Saitama Super Arena. Partido correspondiente a la final olímpica.