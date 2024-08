Atletismo: La autocrítica de Attaoui tras pasar a la final de los 800 metros: "Muy, muy mal"

Por segunda vez consecutiva, habrá un español en la final de los 800 metros listos. Mohamed Attaoui recoge el testigo de Adrián Ben y estará entre los ocho mejores de la doble vuelta.

Attaoui ha tenido que luchar literalmente hasta el último metro para entrar por tiempos, al ser cuarto en su serie adelantando en la línea de meta al belga Eliott Crestan. Pasa con un tiempo de 1:43.69, al ser su semifinal la más rápida de las tres.

Sin embargo, Attaoui no estaba especialmente contento con la carrera: "Iba muy cómodo, me he clasificado, pero he corrido muy, muy mal", declaraba tras la prueba. Y es que esta vez planteó la carrera de forma diferente, y casi no le sale bien: "He superado al rival por cinco metros. No puedo entrar tan encerrado en la última recta. Tenía muchísima fuerza. Si hubiese planteado la carrera como siempre, tal vez hubiera salido, pero los rivales eran muy duros y preferí ir más resguardado", explicaba.

De hecho, llegó un momento en el que pensó que no estaría en la final: "Iba con mucha fuerza, pero pasaban los metros y los metros y no llegaba. Al final, menos mal, entré y estoy muy contento. Mañana será otra carrera y, además, por la tarde, que las mañanas no se me dan muy bien".