Brutales insultos racistas al español Samu Omorodión por vengarse del "baile del Pingüino" de Achraf Hakimi

El España - Marruecos de las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido sin duda uno de los eventos más tensos de la gran cita olímpica. Las provocaciones de Rahimi y Achraf fueron los más negativo de un duelo que se llevó finalmente La Roja.

España sufrió, pero remontó ante Marruecos 1-2 gracias a los goles de Fermín López y del revulsivo Juanlu Sánchez en la segunda parte para volver a disputar una final olímpica. La segunda consecutiva tras la de Tokio 2020 en la que se fue con una plata que intentará convertir en oro el próximo día 9 de agosto en París.

Con una demostración de madurez y de fortaleza mental la selección que dirige Santi Denia encontró un sitio en la final del viernes. Aunque no fue sencillo. Los españoles tuvieron que remontar el gol de penalti de Rahimi en la primera mitad. Una jugada en la que Achraf demostró su malas artes sobre el césped. Trató de poner nervioso al portero español, su compañero en el PSG Arnau Tenas. Con la pelota en la mano no dejó de hablarle mientras Baena intentaba apartarlo.

La venganza del "pingúino"

La actitud del futbolista del PSG en el Vélodrome dejó mucho que desear y por eso algunos se han encargado de recordar su "baile del pingüino" a modo de venganza tras la derrota de ayer.

Uno de ellos fue Samu Omorodion, jugador del Atlético de Madrid y que actualmente está disputando los Juegos Olímpicos de París 2024 con España. El delantero recordó en un mensaje en sus redes el 'baile del pingüino' que hizo el hizo el jugador del PSG cuando lograron eliminar a España en los cuartos de final del Mundial de Qatar de 2022. Y lo acompañó de una serie de emoticonos de risas y pingüinos.

Un mensaje que no ha gustado nada a la afición marroquí que inundó las redes de mensajes racistas al ex del Granada. El todavía jugador rojiblanco borro el mensaje para evitar que la polémica fuera a más pero eso no ha evitado que se haya convertido en el gran protagonista del día en redes.

De hecho, otros futbolistas decidieron seguir sus pasos y, a pesar de que el ariete del Atlético de Madrid decidió 'dar marcha atrás' al comentario, el jugador del Valencia, Diego López, dejó su rúbrica en 'X' usando los 'emojis' del 'frío' junto al de un pingüino.

Las reacciones a los ataques de odio contra Omorodion no se hicieron esperar y "X" se ha inundado con miles de mensajes de apoyo al futbolista.