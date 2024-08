La selección de Marruecos será multada por lo que hizo Achraf Hakimi

La actitud del futbolista del PSG, Achraf Hakimi -nacido en España- en la semifinal olímpica disputada ayer en el Vélodrome ha dejado mucho que desear.

España sufrió, pero remontó ante Marruecos 1-2 gracias a los goles de Fermín López y del revulsivo Juanlu Sánchez en la segunda parte para volver a disputar una final olímpica. La segunda consecutiva tras la de Tokio 2020 en la que se fue con una plata que intentará convertir en oro el próximo día 9 de agosto en París.

Con una demostración de madurez y de fortaleza mental la selección que dirige Santi Denia encontró un sitio en la final del viernes. Aunque no fue sencillo. Los españoles tuvieron que remontar el gol de penalti de Rahimi en la primera mitad. Una jugada en la que Achraf demostró su malas artes sobre el césped. Trató de poner nervioso al portero español, su compañero en el PSG Arnau Tenas. Con la pelota en la mano no dejó de hablarle mientras Baena intentaba apartarlo.

Serán sancionados por el COI

Pero las faltas de respeto hacia España del jugador nacido y criado en Getafe no acabaron ahí. Achraf se negó a atender a la prensa tras la derrota de la selección de Marruecos contra España en la semifinal de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024. Había sido solicitado por la prensa pero el futbolista marroquí no quiso atender a los medios de comunicación presentes en Marsella a pesar de insistencia de la FIFA. La idea era que el jugador saliera a atender a los medios pero el jugador del PSG se negó. Según el protocolo al menos uno de los tres jugadores que pide la prensa debe pararse a hablar, pero la selección marroquí no lo quiso así y el COI le impondrá una multa.

Por normativa FIFA, todos los futbolistas seleccionados están obligados a atender a los medios de comunicación después de cada partido. También en los Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de ello, y sabiendo que les iba a caer una sanción, Achraf, el capitán de Marruecos, prefirió asumir el castigo que dar la cara ante los medios españoles.

Tras perder ante España, solamente el seleccionador de Marruecos atendió a los medios de comunicación en Marsella. Y lo hizo en árabe.