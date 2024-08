España no perdona a Marruecos por lo que ocurrió durante el himno en los Juegos Olímpicos

España sufrió, pero remontó ante Marruecos 1-2 gracias a los goles de Fermín López y del revulsivo Juanlu Sánchez en la segunda parte para volver a disputar una final olímpica. La segunda consecutiva tras la de Tokio 2020 en la que se fue con una plata que intentará convertir en oro el próximo día 9 de agosto en París.

Con una demostración de madurez y de fortaleza mental la selección que dirige Santi Denia encontró un sitio en la final del viernes. Aunque no fue sencillo. Los españoles tuvieron que remontar el gol de penalti de Rahimi en la primera mitad. Una jugada en la que Achraf demostró su malas artes sobre el césped. Trató de poner nervioso al portero español, su compañero en el PSG Arnau Tenas. Con la pelota en la mano no dejó de hablarle mientras Baena intentaba apartarlo. Cuando se cansó, le dio la pelota a Rahimi y se fue. El «9» marcó cuando España disfrutaba de sus mejores momentos.

Pero más allá de lo que ocurrió en el césped, España ha mostrado su indignación por lo que ocurrió antes del pitido inicial.

El partido lo empezó ganando Marruecos en las gradas. En la reunión prepartido del domingo se comunicó que el público iba a estar dividido en un 70% para Marruecos y un 30% para España. Fue un porcentaje muy optimista de para los españoles. El rojo y el verde fueron amplia mayoría con alguna bandera de España esporádica en un Vélodrome que no se llenó. Unos 60.000 espectadores de los 67.000 de capacidad máxima.

Una pitada monumental

Pero aunque más numerosa, la afición alauí no supo estar a la altura. Cuando empezó a sonar el himno de España aparecieron pitos -y bengalas- por parte de la afición marroquí. La pitada fue monumental, las caras de los hombres de Santi Denia era un poema y los aficionados españoles no se callan.

"Odian a España por encima de todas las cosas pero luego todos quieren venir para vivir del cuento", "No todo tiene porque ser bonito. Tampoco me sorprende ya. Maravillosa pitada al himno de España en París cortesía de la afición de Marruecos. Educación lo llaman", "No son amigos, son enemigos. Y cada día lo van a ir demostrando más el tipo de enemigo que nos han metido en casa" o El Marruecos-España: Pitos al himno español. Silbidos y abucheos a los españoles, Achraf Hakimi intimidando a Arnau Tenas, Rahimi celebrando el gol en su cara, Pérdidas de tiempo y jugadores fingiendo.

Todo lo contrario a los valores olímpicos" son algunos de los indignados comentarios que inundan "X".

La polémica está servida.