España tendrá que pelear por el bronce el jueves (14:00) después de su derrota contra Países Bajos en las semifinales del torneo masculino de hockey hierba. El buen comienzo de los españoles, que empezaron el partido dominando y generando ocasiones no se tradujo en goles y los neerlandeses no perdonaron.

Borja Lacalle y Marc Reyné se encontraron con el portero neerlandés en sus primeros intentos, pero Países Bajos no falló. No habían probado todavía al portero español, Luis Calzado, cuando se encontraron con un penalti stroke a favor. Lo marcó Jip Janssen y ya todo fue diferente, Los neerlandeses marcaron un gol en el principio de los dos siguientes cuartos y hacía la remontada casi imposible.

Cada vez que España se ilusionaba, llegaba el, golpe. Los neerlandeses, después del primer gol parecían más rápidos, más fuertes. Parecían más, simplemente. Y España veía cada vez más lejos la posibilidad de igualar, al menos, la plata que consiguió el hockey masculino en los Juegos de Pekín, en 2008.

España perdió su oportunidad de engancharse al partido con un penalti-córner al final de la primera mitad. Quedaban doce segundos para el final del segundo cuarto y el capitán, Marc Miralles, se preparó para el remate. Pero siempre estaba Pirmin Blaak, el portero neerlandés para despejar el peligro.

La selección que dirige el argentino Max Caldas no acertó con los penaltis-córners y así todo se hizo muy complicado. Brinkman, el capitán holandés, había marcado en el comienzo del segundo cuarto. Van Dam remató en el tercero para recordar a España que su sitio no estaba en la final y Telgenkamp, a los cinco minutos del último cuarto, no hacía más que confirmar la derrota.

España ya ha hecho mucho más de lo que le exigía el ranking, pero aún le queda el consuelo de pelear por la bronce para marcharse con una medalla.