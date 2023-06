Kepa y Unai Simón vuelven a encontrarse

Unai Simón cumplió 26 años el pasado domingo. Un momento de madurez para cualquier futbolista, aunque ahora el guardameta del Athletic tenga que discutir la titularidad de la selección con Kepa, con el que coincidió en sus primeros años en Bilbao. El club vizcaíno se permitió vender al que era su guardameta titular pensando que por detrás tenía a Remiro, sin reparar en que más atrás llegaba Unai para quedarse con la portería rojiblanca y con la de la selección.

Kepa fue el portero de De la Fuente en sus dos primeros partidos. Con él llegó a la final de una Eurocopa sub 21 en 2017 y dos años después lo hizo con Unai, aunque después de la derrota contra Italia en la primera fase lo dejara en el banquillo para dar la portería a Antonio Sivera, el actual portero del Alavés. Algo que el guardameta del Athletic Club recuerda sin rencor. «[De la Fuente] No me puso la cruz. Son decisiones que tienen que tomar los entrenadores. Solo pueden jugar once y solo un portero. Tiene que mirar lo que es mejor en el momento y en aquel momento lo mejor fue poner a Antonio. No sé qué hubiera pasado si hubiera jugado yo. Meses después jugué unas Olimpiadas con él. Le conozco desde la primera Copa Atlántico [un torneo juvenil] que jugué con él con 18 años y tenemos buena relación», explica.

Unai ha jugado 30 partidos con la selección, todos ellos como titular y casi de forma consecutiva. Entre medias solo se ha perdido algún amistoso como el disputado en Barcelona en marzo del año pasado contra Albania en el que jugó David Raya o el de Jordania previo al Mundial en el que actuó Robert Sánchez, que ahora se ha quedado fuera de la lista para que regrese Unai.

El guardameta tuvo la confianza de Luis Enrique, que le dio la titularidad en la Eurocopa y en el Mundial y ahora tiene que ganarse la de Luis de la Fuente. Algo ha cambiado con el nuevo seleccionador y Simón lo explica con naturalidad. «En el inicio vamos a buscar esa línea avanzada de delanteros cuando te presionan, buscar un poco más el juego directo, pero la portería no ha cambiado mucho. Tienes que seguir dominando el área, tener relación con la defensa, dominar el juego aéreo y hacerte grande en portería para parar. Hay matices que cambian a los que nos tenemos que adaptar. Tenemos las claves y con ellas vamos a ir a muerte contra Italia», advierte.

A Unai no le preocupan los rumores sobre la continuidad o no de De la Fuente y defiende su capacidad para dirigir a la Roja. «Lo he tenido desde los 17 o 18 años y ha tenido un crecimiento profesional espectacular. En la sub 21 y en las Olimpiadas se le veía capacitado para dirigir a esta selección. Lo que he visto de él, lo que transmite y las herramientas que nos da, son las necesarias para afrontar la competición», dice.