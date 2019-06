Kinsey Wolanski, la modelo que saltó al Wanda, recibió mensajes de jugadores del Liverpool tras la final

Kinsey Wolanski, la modelo que saltó de espontánea durante la última final de Champions, ha declarado durante un directo de Instagram que ha recibido "mensajes picantes" de varias estrellas del Liverpool, según ha informado el periódico inglés, Mirror.

Con solo 22 años, su sprint por el Metropolitano a los 20 minutos de juego vestida solo con un traje de baño que promocionaba el canal de Youtube de su novio, la ha hecho saltar al estrellato. Si al comienzo del partido contaba con 300000 seguidores, después del choque la cifra se elevó a los dos millones.

Y parece que no solo ha llamado la atención del mundo de internet, pues según asegura la modelo, varios miembros de la plantilla Red le han mandado mensajes privados.

"No revelaré nombres, pero un par de jugadores del Liverpool me mandaron mensajes picantes tras el partido. Uno me mandó emoticonos y otro "te he visto en el partido". Honestamente no sabía quién era hasta que me metí en sus perfiles. No respondí porque ya tengo novio".

“I’m not revealing any names, but a couple of the Liverpool players did send me private flirty messages after I streaked the game.

"One sent some heart emojis and the other one a message saying, ‘I saw you at the game’.

“I honestly didn’t even know who they were until I clicked on their profiles. I didn’t respond though as I already have a boyfriend."