Kirsty Coventry abre una nueva era en el mundo del olimpismo: primera mujer que preside el COI

Kirsty Coventry es la deportista africana con más medallas de la historia. Logró siete en natación, entre ellas dos de oro, en 200 espalda en Atenas 2004 y Pekín 2008. Desde hoy también es la primera mujer que va a presidir el Comité Olímpico Internacional (COI), un hecho histórico en una institución que ha tenido hasta ahora nueve presidentes, en 130 años de historia, todos hombres. Nunca una persona nacida en África, país en el que no se han celebrado unos Juegos, lideró el organismo. Es el puesto más importante del deporte mundial.

La votación demostró algo: que hay unanimidad. Había otros seis candidatos, además de Coventry: el español Juan Antonio Samaranch, el francés David Lappartient, el japonés Morinari Watanabe, el sueco Johan Eliasch, el príncipe jordano Faisal bin al Hussein y el británico Sebastian Coe. La votación era eliminatoria hasta que hubiera mayoría absoluta, y salió a la primera. No hizo falta seguir votando.

Hubo un momento de incertidumbre. Se vio la votación en directo y cuando salió el resultado algo parecía que había salido mal. Se retrasó media hora el anuncio. Entonces, apareció Thomas Bach para decir: Kirsty Coventry. "Es un honor y un recordatoria de mi compromiso con este organismo. Voy a hacer que todos se sientan orgullosos, espero que con mucha confianza, como la que me han depositado todos ustedes. Me gustaría daros las gracias, y a todos los candidatos. Esta carrera en las elecciones ha dado más fuerza al movimiento olímpico, he hablado con todos y hemos debatido mucho sobre nuevos proyectos", fueron las primeras palabras de la presidenta.

Los retos que tiene por delante

La africana sustituye a Thomas Bach, que ha estado en el cargo los últimos doce años. Es considerada una opción continuista, ya que era la preferida del hasta ahora máximo mandatario, y en este tipo de votaciones hay muchos intereses, favores... Juan Antonio Samaranch, el candidato español y ahora vicepresidente del organismo, aseguró que ya se "ha puesto a disposición de Coventry". "Yo he competido para ganar, pero el resultado ha sido muy determinante y hay que admitirlo. No admite duda", añadió.

El COI hizo oficial la votación: 49 para Coventry (eran los que necesitaba para la mayoría, una vez restados los miembros que no podían votar), 28 Juan Antonio Samaranch, 8 Sebastian Coe, 4 Lappartient, 4 Watanabe, 2 Eliasch y 2 Hussein.

Coventry entró en el COI en 2013 como representante de los deportistas, cargo que es elegido por los propios deportistas. Fue presidenta de la Comisión de Atletas y entre 2018 y 2021 formó parte de la Comisión Ejecutiva, su primer contacto con el órgano de poder del COI. Después de eso fue elegida miembro individual, vitalicia, la élite del Comité. Preside dos comisiones de peso, las de los Juegos de la Juventud Dakar 2026 (que será la primera cita del ámbito olímpico en África) y los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, por designación directa del actual presidente. Es también la ministra de Deportes de su país.

Entre los retos que tiene por delante: qué sucede con los deportistas transgénero; qué hacer con Rusia; los Juegos de 2036, que tiene como candidatas a India o se habla de Arabia Saudí o quizá un país africano; si tiene que haber reparto de dinero a los campeones olímpicos; o la negociación con Trump ante los Juegos de Los Ángeles 2028.