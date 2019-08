Kobe Bryant: “Si Shaq hubiese ido al gimnasio tendría 12 malditos anillos”

Que Kobe Bryant y Shaquille O’Neal formaron una temible dupla entre el final y el principio de los milenios que dominó la NBA no lo duda nadie; que su relación no fue la mejor ni dentro ni fuera de la pista es algo que se sabe. Ambos jugadores lograron tres campeonatos consecutivos en los años 2000, 20001 y 20002. Sin embargo, y según comentó el ex escolta angelino en una entrevista concedida anoche a Valuetainment, “podrían haber sido 12 malditos anillos si Shaq hubiese ido al gimnasio”.

La charla comenzó con una pregunta directa de Patrick Bet-David: “¿Dónde estaría Shaq ahora mismo si hubiese tenido tu ética de trabajo?” Y fue claro: “Sería el mejor de todos los tiempos y él sería el primero en decírtelo. Este tío era una fuerza que yo nunca antes he visto. Los tíos de su altura son algo tímidos, son... No quieren “ser grandes”, hacerse grandes. A este tío le daba igual: era malo, esa desagradable, era competitivo, era vengativo...”.

Y luego, a continuación, entonó la frase que ha sembrado la discordia: “Me hubiese encantado que fuese al gimnasio; ahora yo tendría 12 malditos anillos. No estaría muy lejos”.

Sin embargo, no se ha tratado de una sentencia para generar controversia entre ambos deportistas. El escolta lo dice en la siguiente frase: “Siempre que nos sentábamos divagábamos de qué hubiese podido pasar si no fuera un vago y si hubiese mantenido su culo en forma”. Por si acaso, luego lo explicó en Twitter: “No hay ningún pique con Shaq. Sé que muchos medios quieren verlo pero eso no va a pasar. No hay nada más allá que amor y ya somos demasiado mayores para estas cosas”.