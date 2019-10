La confesión de Messi que no gustará en Argentina

La relación de Leo Messi con Argentina es una montaña rusa. Es el ídolo, lógicamente, pero también es el centro de todas las críticas cuando a la albiceleste no le va bien. La sombra de Maradona y el Mundial que ganó en 1986 es alargada. El "10" del Barça ha disputado cuatro veces la Copa del Mundo: en 2006, donde apenas jugó porque era demasiado joven; en 2010, eliminado por Alemania en cuartos; en 2014, otra vez superado por Alemania, pero en la final y en la prórroga; y en 2018, donde el campeón Francia se cruzó en su camino en los octavos de final. Con 32 años que tiene, el de Qatar 2022 será seguramente su última participación. En la última entrevista que ha hecho, a "TyC Sports", Messi dejó una reflexión: "Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo que tuve en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio. Por algo es", confesó Leo, al que muchas veces le han acusado en su país de no ser el mismo con el Barça que con la selección.