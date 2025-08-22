La Aemet avanza tiempo estable este viernes, salvo en estos dos puntos del país

España encara la recta final de un agosto que presumiblemente será uno de los más cálidos de su serie histórica. Tras una ola de calor de más de dos semanas y una DANA que dejó abundantes precipitaciones en el tercio norte peninsular, la Aemet da un respiro hoy a los españoles avanzando tiempo estable en todo el territorio... salvo en dos lugares concretos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza quqe el tiempo será estable en buena parte del país pero se mantendrá "la inestabilidad en el este de Cataluña y en Baleares", con cielos nubosos o cubiertos "y precipitaciones con tormenta que podrán ser localmente fuertes en los litorales de Cataluña de madrugada y, más tarde, en Mallorca y Menorca".

Es decir, la noche habrá dejado ya descargas de lluvia en zonas de Cataluña y se espera que la situación sea similar en Baleares durante las próximas horas. La Aemet también avanza cielos nubosos en amplias zonas del tercio norte peninsular, con posibilidad de lluvias débiles en el Cantábrico y Pirineos.

Durante la tarde de este viernes 22 de agosto la nubosidad será de evolución en amplias zonas del tercio oriental, con chubascos y tormentas dispersos que podrán ser localmente fuertes en el interior sudeste. También predominarán cielos poco nubosos o despejados en el resto de España, salvo en Canarias, donde habrá intervalos de nubes bajas en los nortes y de nubes medias y altas que podrán dejar algún chubasco aislado en cumbres.

Temperaturas y avisos meteorológicos

Se verán nuevos aumentos de las máximas, salvo en la zona mediterránea y en Gran Canaria, donde descenderán. Superarán los 34 grados en las depresiones del sudoeste y localmente en el Miño y el Segura. Mínimas en aumento en buena parte de la vertiente atlántica, en descenso en el alto Ebro y pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 grados en el área mediterránea, depresiones del sudoeste y Canarias.

Fruto de este pronóstico, la Aemet solo ha activado algunos avisos meteorológicos de nivel amarillo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Murcia y Comunitat Valenciana.

El aviso amarillo en Cataluña se mantiene desde la pasada medianoche al menos hasta las 12:00 del mediodía, mientras que el resto de avisos comienzan a partir de las 12:00 del mediodía y se prolongarán hasta las 22:00 horas en la mayor parte de los territorios.